Новий історичний максимум: євро вперше перевищив 51 гривню за офіційним курсом

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,06 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 27 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,13 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 41 копійку. Цей показник став черговими історичним максимумом курс євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 січня - 50,72 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,12/43,15 грн/дол., а євро - 51,07/51,09 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 січня подешевшав на 5 копійок і становив 43,40 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 17 копійок і складав 51,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,49 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а курс євро зріс на 45 копійок і становить 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

