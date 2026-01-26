Новий історичний максимум: євро вперше перевищив 51 гривню за офіційним курсом

Національний банк України встановив на вівторок, 27 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,13 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 41 копійку. Цей показник став черговими історичним максимумом курс євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 січня - 50,72 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,12/43,15 грн/дол., а євро - 51,07/51,09 грн/євро. 

Курс долара до гривні в банках України 26 січня подешевшав на 5 копійок і становив 43,40 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 17 копійок і складав 51,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,49 гривні за євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а курс євро зріс на 45 копійок і становить 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти. 

