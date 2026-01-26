Apple представила нове покоління AirTag – що вміє найдоступніший гаджет компанії

Всередині тепер встановлений посилений динамік і вдосконалений Bluetooth-чіп.

Apple представила і відразу ж почала продавати нове покоління геоміток AirTag для пошуку речей. Якщо не брати до уваги зарядні пристрої та адаптери, це найдоступніший пристрій американського бренду.

Пошуковий трекер відрізняється від попередника оновленим чіпом Ultra Wideband – його ж компанія використовувала в смартфонах iPhone 17, завдяки чому функція точного пошуку Precision Finding спрацьовує з відстані до 50% більше, ніж раніше, і працює на Apple Watch Series 9 і вище.

Крім того, всередині тепер стоїть посилений динамік (гучність зросла на 50%) і покращений Bluetooth-чіп. Завдяки йому можна отримувати більш точне місце розташування AirTag на більшій відстані. Конструкція пристрою залишилася колишньою.

Apple нагадала, що AirTag не зберігає історію місцезнаходжень на самому пристрої, а зв'язок всередині мережі Find My захищений наскрізним шифруванням. Також зберігаються заходи проти небажаного трекінгу, включаючи регулярну зміну Bluetooth-ідентифікаторів.

AirTag 2 доступний за тією ж ціною, що і перше покоління – 29 доларів (~1250 грн). Ціна комплекту з чотирьох міток – 99 доларів (~4200 грн). У компанії зазначили, що нова модель сумісна з усіма аксесуарами для AirTag попереднього покоління.

2026 рік обіцяє стати для Apple ще одним насиченим роком: за даними ЗМІ, компанія планує анонсувати понад 20 нових продуктів до кінця року. При цьому більша частина з перерахованого з'явиться вже в першій половині року.

Також надходить інформація, що Apple планує розділити реліз серії iPhone 18. Pro-моделі і складаний iPhone вийдуть за стандартним розкладом восени 2026 року, а базовий iPhone 18 і Air 2 з'являться тільки на початку 2027-го.

