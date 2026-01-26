Поставки винищувачів Mirage 2000 для України тривають, - посол Франції

Дипломат зазначив, що також триває підготовка пілотів.

Процес передачі Україні французьких винищувачів Mirage 2000 триває. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Весьє в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, програма триває. І підготовка пілотів також триває", - сказав він у розмові з журналістами.

Весьє не став розкривати деталі про кількість вже наданих винищувачів Україні, щоб не надавати інформацію ворогу.

Також посол Франції в Україні відреагував на повідомлення в ЗМІ про дефіцит ракет SCALP. Він визнав, що країна дійсно не має величезних запасів, і виробництво цих ракет займає багато часу, але Париж робить все можливе.

Весьє запевнив, що Франція в сфері військової підтримки намагається робити дуже багато, залишаючись максимально синхронізованою з реальними потребами ЗСУ. Він підкреслив, що Франція хоче бачити Україну військово сильною.

"Нам потрібна сильна Україна - зокрема, військово сильна, - щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі, в тому числі на переговорах", - заявив дипломат.

Mirage дуже ефективний у протидії російським повітряним загрозам

Раніше український пілот, який керує одним з небагатьох Dassault Mirage 2000, розповів Business Insider, що французький винищувач демонструє майже ідеальні показники у протидії російським повітряним загрозам. За його словами, ефективність перехоплення дронів і ракет становить 98%.

Незважаючи на високу ефективність Mirage 2000, екіпаж зазначає: для боротьби з масовими російськими ударами потрібні ракети середньої або більшої дальності. Пілот зазначив, що потрібно "щось середнє між ефективністю і вартістю", щоб захищатися від потоків російських дронів і ракет.

