'РФ не має права диктувати умови': посол Франції висловився про розміщення миротворців

Весьєр вважає, що складні питання, як розміщення миротворців, слід обговорювати під час прямих переговорів між Україною, Росією, Європою та США.

Росія не має жодних законних підстав заперечувати рішення України щодо запиту на розміщення іноземного контингенту на своїй території, висловив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" свою думку посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Він зазначив, що якщо Україна вирішить, що необхідно розмістити іноземних миротворців на своїй території, то це буде її вибором.

"Росія не має права – ані юридичного, ані законного – диктувати умови суверенній країні Україна. Якщо Україна вирішить запросити союзників на свою територію – це її повний суверенний вибір. У Росії немає жодних законних підстав заперечувати", - підкреслив Весьєр.

Більше того, на думку посла Франції, якщо Росія теоретично вирішить маніпулювати цим питанням та не дасть згоди на припинення вогню, тоді росіянам "доведеться нести відповідальність за блокування прогресу".

Весьєр додав, що це також означатиме, що Росія не зацікавлена по-справжньому в закінченні війни.

"Саме такі складні питання потрібно обговорювати – і це включає прямі переговори між Україною, Росією, Європою та Сполученими Штатами", - поділився посол Франції.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський проінформував, що в неділю, 1 лютого, може відбутися чергова тристороння зустріч представників України, Росії та США. Зеленський поділився, що на минулій зустрічі представники трьох країн обговорювали питання більше військового характеру. Зокрема, мова йшла про кроки для закінчення війни та моніторинг. Президент України підкреслив, що єдиною причиною, чому війна досі триває, є Росія.

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон обговорив можливість відправки військових до України після завершення війни з лідерами фракцій в парламенті. Як зазначає Le Monde, Макрон запевнив, що французькі військові в такому випадку не будуть перебувати на передовій, а будуть розміщені "далеко від фронту". Лідер "Непокоренной Франції" в Національних зборах Матільда Пано заявила, що її фракція буде вимагати мандата ООН на відправку військ на територію України після того, як відбудеться підписання мирної угоди.

