Туристам розповіли, чи можна бюджетно відпочити в Барселоні

У столиці Каталонії існує безліч способів заощадити в порівнянні з іншими великими європейськими містами.

Іспанська Барселона для багатьох мандрівників вже давно перетворилася на символ надмірного туризму – крім величезних натовпів, що заважають насолоджуватися містом, це має ще один неприємний наслідок: зростання цін на туристичні послуги.

А тому, зважуючи всі "за" і "проти" подорожі до Барселони, потенційні туристи побоюються, що це буде занадто дорого.

Американська тревел-журналістка Джеймі Дітаранто, яка раніше видала два путівники про відпочинок в Іспанії, у своєму матеріалі для Lonely Planet розповіла, що туристам потрібно знати про можливість поїздки до Барселони з обмеженим бюджетом.

"Барселона вміщує в себе дуже багато: від архітектури світового класу на кожному кроці та вишуканих музеїв до бурхливого нічного життя і неймовірних пам'яток. Однак у всього цього прекрасного, що можна побачити і чим зайнятися, є і зворотний бік – захмарні ціни. Барселона – найдорожче місто в Іспанії за вартістю життя, і ваш список місць, які обов'язково потрібно відвідати, може швидко вийти з-під контролю, враховуючи різноманітність пропозицій", – констатує Джеймі.

Водночас вона заспокоює, що існує безліч способів заощадити в порівнянні з іншими великими європейськими містами, особливо заручившись порадами та рекомендаціями від місцевих жителів.

Головна ж її порада – за можливості бронювати основні пам'ятки за 2-3 місяці наперед, щоб уникнути підвищення цін у години пік.

Середні денні витрати в Барселоні

Номер у хостелі – 55 євро

Базовий номер на двох – 170 євро

Апартаменти з власною кухнею – 220 євро

Квиток на громадський транспорт: 2,90 євро

Кава – 1,50 євро

Сендвіч – 5,50 євро

Вечеря на двох – 40 євро

Келих пива в барі – 4 євро

Базовий квиток в Саграда Фамілія – 26 євро

Як заощадити в Барселоні

1. Скористайтеся автобусом Aerobus з аеропорту

Таксі з аеропорту до центру міста обійдеться як мінімум в 35 євро в одну сторону, тоді як квиток на Aerobús туди і назад коштує всього 12,85 євро. Автобус відправляється прямо від обох терміналів аеропорту і їде до площі Каталонії, але також робить зупинки на площі Іспанії і в Університеті. Також можете скористатися метро з аеропорту, але тоді, можливо, доведеться зробити кілька пересадок, попереджає експертка.

2. Сплануйте свою поїздку на першу неділю місяця

За словами Джеймі, в цей день багато найбільших музеїв міста відкривають свої двері безкоштовно, включаючи Музей Пікассо, Морський музей, Музей міської історії Барселони, Національний художній музей Каталонії, замок Монжуїк та інші.

3. Зимова поїздка дешевша, але все одно прекрасна

Як стверджує автор матеріалу, Барселона взимку досить недооцінена, адже цей сезон приносить традиції, які туристи влітку ніколи не бачать, такі як барбекю з кальсота і фестиваль вогнів Ллум. При цьому на пляжах і вулицях в більш холодні місяці набагато менше людей. Також можна спланувати бюджетний день катання на лижах неподалік, з'їздивши на поїзді в Піренеї і насолодившись одними з найнижчих цін на курортні послуги в Західній Європі.

4. Зупиніться за межами історичного центру

У центрі міста знаходиться більшість історичних локацій Барселони, але він, як правило, більш туристичний і дорогий. Більш дешеве житло і ресторани можна знайти, зупинившись в одному з периферійних районів, таких як Грасія, Побле-Сек або Побленоу. Для найдешевших варіантів можна розглянути більш віддалені райони, такі як Сантс, Лес-Кортс або Клот. Пересування по місту займе більше часу, але економія варта витрачених зусиль, зазначає Джеймі.

5. Користуйтеся громадським транспортом

Громадський транспорт в Барселоні ефективний і безпечний, хоча і потрібно остерігатися кишенькових злодіїв. У місті доступні денні проїзні на необмежену кількість поїздок, але тим, хто не особливо планує виїжджати за межі центру міста, зазвичай дешевше купити разовий квиток або пакет з 10 квитків для використання в міру необхідності. Також можна придбати міський абонемент, наприклад, Barcelona Pass, який пропонує безкоштовний вхід до найкращих музеїв, а також інші знижки та бонуси. Ціни варіюються від 59 євро за 3-денний абонемент до 79 євро за 5-денний, і він вартий своїх грошей, якщо в планах огляд багатьох визначних пам'яток.

6. Не варто вважати Airbnb найкращим варіантом

Airbnb в Барселоні – це практично лайливе слово, настільки негативною є реакція місцевих жителів на цю платформу. Мер Барселони оголосив у червні 2024 року про плани повної заборони короткострокової оренди житла для туристів до 2028 року. Для мандрівників це означає, що варіантів не так багато, і ціни це відображають. А тому завжди варто перевіряти, адже, можливо, хостели і готелі будуть дешевше. Також можна розглянути варіант проживання поруч з основними транспортними вузлами, такими як Сантс-Естасьо, щоб заощадити і мати зручний доступ до метро.

7. Ходіть пішки, коли це можливо

Барселона – місто, по якому дуже зручно ходити пішки, особливо при дослідженні історичного центру. Його вузькі середньовічні вулички утворюють лабіринт, в якому дійсно цікаво заблукати. Ті ж, хто може здійснювати більш тривалі прогулянки і має достатній запас часу, цілком можуть долати і великі відстані, наприклад, від Грасії до Тріумфальної арки або від площі Каталонії до собору Саграда Фамілія.

8. Відправляйтеся на пікнік

Коли погода хороша, жителі Барселони люблять влаштовувати пікніки – скрізь, де тільки можна: на трав'янистих ділянках парку Сьютаделла, на пляжі або в садах на вершині Монжуїка. Замість того щоб платити за обід у ресторані, пікнік – чудовий спосіб заощадити гроші та купити необхідні продукти, прогулюючись одним із місцевих ринків, радить експертка.

9. Не їжте поруч з головними визначними пам'ятками

Як зазначає Джеймі, в Барселоні нескладно знайти якісну їжу за розумною ціною, але в ресторанах поруч з головними визначними пам'ятками, наприклад, в безпосередній близькості від Саграда Фамілія або вздовж Ла Рамбла, немає ні того, ні іншого. На щастя, достатньо пройти кілька кварталів, щоб знайти щось більш доступне і автентичне.

10. Звертайте увагу на меню дня

В обідній час багато ресторанів Барселони пропонують "Меню дня" (Menu del Dia), яке зазвичай включає дві страви, напій і десерт. Ціни варіюються від 10 до 20 євро в залежності від ресторану. Порції в таких комплексних меню зазвичай трохи менші, але зате гості отримують більше різноманітності та достатньо їжі, щоб підкріпитися на другу половину дня. У будні дні на обід і ранню вечерю часто діють вигідні пропозиції.

11. Спробуйте тапас і пінчос

Барселона – ідеальне місто для тих, кому не потрібен ситний обід кожні кілька годин. Замість цього в місті легко знайти бари, де продають невеликі закуски тапас і пінчос. Зазвичай їх можна побачити прямо на вітринах, наприклад, міні-чашечки гаспачо, шашлички з оливок і анчоусів або навіть крихітні гамбургери. Більшість з них включають хліб, тож можна швидко наїстися всього за 1-5 євро, в залежності від інгредієнтів.

12. Приєднайтеся до безкоштовної пішохідної екскурсії

У будь-якому місті це найкращий спосіб зорієнтуватися, а в Барселоні у туристів дуже багато варіантів таких екскурсій. Однак варто мати на увазі, що в кінці очікуються чайові, хоча сума залежить від клієнтів.

13. Насолоджуйтесь архітектурою зовні

У Барселоні багато красивої архітектури, але можна розоритися, якщо спробувати побачити все це за одну поїздку. Квитки на основні пам'ятки Гауді (такі як Ла Педрера і Каса Батльо) дорогі, й там може бути дуже багатолюдно і тісно. Тому варто ретельно подумати, які пам'ятки є пріоритетними, а які можна просто оцінити зовні.

Обмеження для туристів у Барселоні

Як повідомляв УНІАН.Туризм, намагаючись боротися з надмірним туризмом в Барселоні, як офіційна влада, так і зацікавлені місцеві жителі вдаються до різних обмежувальних заходів.

Зокрема, наприкінці 2025 року в Барселоні повністю заборонили популярні алкогольні екскурсії. Таким чином, організатори паб-кроулінгу в місті тепер ризикують отримати штраф до 3000 євро.

Крім того, місцева влада вирішила посилити ліміт на кількість туристів, яким буде дозволено відвідувати одну з найпопулярніших визначних пам'яток міста – знаменитий громадський парк Гуель з мозаїкою, спроектований головним архітектором Барселони Антоніо Гауді.

Натомість місцеві активісти в 2024 році домоглися, щоб з онлайн-карт видалили популярний автобусний маршрут, який проходить через парк Гуеля, оскільки через туристів місцеві не можуть ним користуватися.

