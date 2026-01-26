Рютте розповів про 'дуже делікатні' переговори в рамках мирного процесу щодо України

Він заперечує, що США намагалися використати свою обіцянку гарантій безпеки для України в переговорах з НАТО щодо Гренландії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вказав на "дуже делікатні" територіальні переговори в рамках мирного процесу щодо України. Про це пише The Guardian.

Звертаючись до України, Рютте згадав недавні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що гарантії безпеки США "близькі до узгодження".

Він визнав, що існує велике невирішене і "дуже делікатне" територіальне питання з Росією. За його словами, тільки Україна може прийняти рішення про те, що, якщо взагалі щось, вона може прийняти в якості компромісу.

Рютте зазначив, що Україна хотіла б приєднатися до НАТО, але вказав, що деякі держави-члени як і раніше виступають проти, і тому "політично це практично не розглядається", принаймні, поки що.

Генсек висловився про потенційну європейську альтернативу НАТО без участі США, попередивши, що це буде складно, і відкинув цю ідею, сказавши:

"Путін був би в захваті".

Складна зима для України

Рютте попередив, що на Україну чекає "найсуворіша зима", і закликав законодавців проявити гнучкість у використанні коштів ЄС.

"Це найсуворіша зима" для українців за більш ніж десятиліття, підкреслюючи погіршення ситуації, викликане російськими атаками на критично важливу інфраструктуру в Києві та інших містах", - сказав він.

Рютте запевнив, що мирні переговори під керівництвом США тривають. Він вважає, що метою має бути досягнення мирної угоди або довгострокового припинення вогню:

"Давайте молитися, щоб це сталося якомога швидше". Потім потрібно переконатися, що Путін ніколи, ніколи більше не буде нападати на Україну".

Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, поставляючи американську військову техніку на мільярди доларів через механізм Пріоритетного списку потреб України (PURL) і в рамках більш дрібних національних ініціатив.

Він закликав законодавців ЄС не бути "надмірно обмежувальними" у використанні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на забезпечення безпеки, нав'язуючи будь-які умови "купуй ЄС", які обмежили б можливості Києва отримати необхідне або витратити виділені бюджети.

"Я закликаю вас в першу чергу зосередитися на потребах України", - сказав генсек.

Рютте повторив своє загальне попередження про те, що безпека України - це також і безпека НАТО.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Зеленський розповів, що 1 лютого може відбутися наступна тристороння зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що зараз відбулася вже "повна доповідь нашої делегації - хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей".

"За довгий час був знову формат з американцями і росіянами. Встигли обговорити різні питання більш військового характеру - те, що стосується кроків для закінчення війни і реального контролю, моніторингу", - сказав він.

Глава держави додав, що є питання, які повинні бути підготовлені до наступної зустрічі.

