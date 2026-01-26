Тимошенко дозволили виїжджати з Київщини та зняли заборону на спілкування з 66 нардепами

Заставу, яку раніше обрали для Тимошенко, вирішили залишити.

Голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко дозволили виїздити за межі Київської області та зняли заборону на спілкування з 66 народними депутатами. Як передає кореспондент УНІАН, заставу, яку раніше обрав суд народній депутатці, залишили.

Наразі невідомо, чи дозволив суд Тимошенко виїздити за межі України. Сама вона після рішення суду сказала, що вона тепер може виїздити за кордон.

Утім, в судовій ухвалі не скасовано обовʼязок Тимошенко здати закордонні паспорти. Захисник Тимошенко не дав відповіді не це запитання, заявивши, що зробить це, ознайомившись з текстом ухвали суду.

Водночас на сторінці суду у Facebook стосовно того, що суд скасував обовʼязок Тимошенко здати паспорти, нічого не сказано.

Справа Тимошенко - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Національне антикорупційного бюро України заявило, що керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України викрили на підкупі народних депутатів за голосування щодо конкретних законопроєктів.

Прізвище депутата не називалося, але "Українська правда" повідомляла про обшуки в офісі партії "Батьківщина". Крім того, видання додало, що антикорупційні органи повідомили очільниці фракції "Батьківщина" про підозру.

Згодом за Тимошенко внесли грошову заставу, передбачену рішенням суду про запобіжний захід щодо неї. Йдеться про заставу у розмірі 33,2 млн гривень.

Сьогодні, 26 січня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала засідання із розгляду апеляційної скарги Тимошенко щодо обраного для неї запобіжного заходу.

Сторона захисту звернулася до ВАКС з проханням скасувати діючу заставу, обмеження в пересуванні та спілкуванні народної депутатки.

