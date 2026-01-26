Єврокомісія б'є на сполох: суперкомп'ютери можуть зламати всі паролі до 2030 року

У відомстві називають це "гонкою з часом" і закликають терміново переходити на постквантову криптографію.

Європейська комісія попередила про загрозу злому всіх паролів і систем шифрування через розвиток суперкомп'ютерів, що створює ризик масштабної крадіжки даних в мережі. Це поставить під загрозу не тільки персональні дані, але й банківські операції, листування та службову інформацію держорганів, пише BILD.

Як випливає з листа єврокомісара з технологічного суверенітету та безпеки даних Хенни Вірккунен, адресованого депутату Європарламенту Моріцу Кернеру, наявні системи захисту можуть перестати працювати вже приблизно через чотири роки.

У листі зазначається, що нинішні методи шифрування, на яких базується захист паролів і особистої інформації, не витримають натиску потужних обчислень, якими володітимуть ці машини. Тому в стратегії ЄС вже пропонується перехід до так званої пост-квантової криптографії – більш складних методів захисту, здатних протистояти обчислювальній силі квантових комп'ютерів. Рішення про впровадження таких стандартів в кінцевому підсумку залишиться за країнами-членами.

В ЄС називають це "гонінням з часом" і закликають терміново перебудовувати стандарти безпеки, інакше перехоплені сьогодні дані зможуть розшифрувати в майбутньому.

Паралельно в ЗМІ вже з'являються випадки масових витоків паролів і доступу до акаунтів – десятки мільйонів скомпрометованих логінів виявилися доступними на відкритих серверах, зачіпаючи пошту, соціальні мережі і навіть акаунти державних служб. Це наочно показує, що загрози кібербезпеці реальні вже сьогодні, а не в віддаленому майбутньому.

Водночас представники бізнесу та телеком-сектору відзначають, що технології захисту теж розвиваються: вже зараз тестуються мережі та методи шифрування, стійкі до квантових атак. Вони використовують математичні задачі, які залишаються важкорозв'язними навіть для квантових машин, а перехід на ці методи вимагає модернізації інфраструктури та навчання фахівців.

Фахівці радять компаніям і приватним користувачам вже сьогодні приділяти увагу безпеці: регулярно оновлювати ПЗ, використовувати довгі складні паролі, двофакторну аутентифікацію і, по можливості, сучасні рішення для управління паролями та захисту даних.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2025 року в інтернеті стався "найбільший витік паролів в історії". Витік охоплює 16 мільярдів облікових даних від Apple, Google, Telegram, соцмереж Цукерберга та інших сервісів.

Дізнатися, чи був зламаний якийсь із ваших акаунтів, легко – це можна зробити в один клік за допомогою сервісу Have I Been Pwned. Цей інструмент відстежує витоки даних і містить базу даних із 15+ мільярдів скомпрометованих акаунтів.

