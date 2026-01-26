Графіки відключень 27 січня: кому будуть вимикати світло у вівторок

"Укренерго" повідомило про обсяги відключень на наступний день.

У вівторок, 27 січня, графіки погодинних відключень для споживачів електроенергії будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Таку інформацію повідомляє "Укренерго".

Так само і для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

Причина запровадження відключень світла незмінна – це удари ворога по об’єктам енергетичної інфраструктури та їхні наслідки.

В частині регіонів, де ситуація в енергосистемі найскладніша, можуть застосовуватися аварійні відключення.

Графіки також діятимуть за умови відсутності нових обстрілів. Щоб дізнатися про динамічні зміни в подачі електроенергії, слід звернутися до офіційних ресурсів обленерго.

Стан енергосистеми України – останні новини

Нагадаємо, що у ніч на понеділок окупанти цілеспрямовано обстрілювали Херсонську ТЕЦ, аби вивести з ладу інфраструктуру та унеможливити її відновлення. В результаті десятки тисяч жителів міста залишилися без опалення. Наразі ситуацію в Херсоні називають однією з найтяжчих в Україні.

Тим часом заклики мера столиці Віталія Кличка до місцян залишити Київ, аби полегшити навантаження на інфраструктуру, мають зворотній ефект. Багато квартир залишилися замкненими і комунальники не можуть потрапити всередину у разі необхідності провести аварійні роботи. Такі квартири будуть зламувати.

