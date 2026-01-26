Головних фігурантів 'Мідаса' можуть оголосити у розшук Інтерполу, - САП

Інформація щодо того, чи виставили вже на них "червону картку", поки не надходила.

Документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана вже направлено. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" сказав Олександр Клименко, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідаючи на запитання, чи спрямували документи для оголошення у розшук Інтерполу Міндіча та Цукермана, він відповів: "Так, направили".

Стосовно того, чи виставили вже на них "червону картку", Клименко зауважив, що ця інформація поки не надходила.

Відео дня

"На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти "червону картку". Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає", - пояснив голова САП.

Операція "Мідас" - деталі

Як повідомляв УНІАН, у листопаді, САП та Національне антикорупційне бюро України заявили про масштабну антикорупційну операцію "Мідас" в енергетиці.

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В організації цієї схеми, зокрема, фігурував екс-віце-прем’єр-міністр України Олексій Чернишов та його дружина Світлана, яка також "засвітилася" на "плівках Міндіча".

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики і проти якого Україна ввела санкції, проживає зараз в Ізраїлі і не має наміру повертатись.

Вас також можуть зацікавити новини: