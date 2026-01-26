Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі ракет Storm Shadow для України, - The Telegraph

Коаліція з 11 країн ЄС пропонує послабити правила, щоб Україні було простіше купувати британську зброю.

Франція виступає проти спроб полегшити купівлю британських ракет Storm Shadow для України. Про це пише The Telegraph, вивчивши документи нового європейського плану.

У чому полягає план країн ЄС

Відзначається, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити деякі обмеження, щоб дозволити використовувати кредит Україні в розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Проте Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені в межах ЄС.

У виданні поділилися, що поточний план використання кредиту, дві третини якого будуть спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ, передбачає пріоритетне використання європейської та української оборонної промисловості перед закупівлями за кордоном. Однак, згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, українські військові чиновники оцінили, що цього року їм буде потрібно військове обладнання на суму 24 млрд євро, яке не можуть запропонувати європейські країни.

Зокрема, мова йде про американські системи протиповітряної оборони Patriot PAC-3. Ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити.

Журналісти з'ясували, що європейські чиновники запропонували купити британські крилаті ракети Storm Shadow для України, щоб заповнити цю прогалину. Вони запропонували чотирирівневу систему, яка може ефективно поставити Велику Британію попереду США, якщо країна зможе задовольнити оборонні потреби України.

Згідно з планом, українські чиновники будуть представляти плани закупівель країнам ЄС, які потім будуть розглядатися з урахуванням ряду критеріїв. Спочатку країни-члени блоку встановлюватимуть, чи може вітчизняна оборонна промисловість України виконати замовлення, а потім вивчатимуть можливості власних виробників. Великобританія буде перебувати на третьому рівні каскадної системи, а США - на четвертому і останньому.

У виданні зазначили, що коаліція зосереджує свої зусилля на пом'якшенні правил, щоб було легше здійснювати закупівлі зброї для України у країн третього рівня, який також може включати Канаду та інші країни, що мають оборонні угоди з Брюсселем.

"Ми намагаємося зробити дві речі. По-перше, переконатися, що система достатньо відкрита, щоб Велика Британія могла комфортно в ній брати участь. По-друге, переконатися, що адміністративне навантаження на українців, щоб досягти цього рівня каскаду, не буде занадто важким", - повідомив журналістам дипломатичне джерело.

Франція проти

За словами дипломатичного джерела, Франція не згодна з цією пропозицією. Зараз Париж знаходиться в центрі зусиль щодо забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, в основному від США, через розрив відносин з американським президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію.

Джерело підкреслило, що Франція хоче, щоб кошти, виділені Україні, використовувалися для розвитку внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не для задоволення оборонних потреб Києва. Це викликало внутрішні скарги на те, що такий підхід обмежить здатність України захищатися від Росії.

Співрозмовник видання додав, що спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди. Ще вісім країн, включаючи Німеччину, висловилися на підтримку більш сприятливого підходу до Великої Британії, але офіційно не приєдналися до коаліції.

За словами джерела, однією з причин, через яку Велика Британія розглядається як більш сприятливий варіант в якості постачальника, є лідерство країни в "коаліції бажаючих".

