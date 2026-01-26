Забудьте про квитки за 10 євро: ціни зростають швидше, ніж минулого року, – звіт Ryanair

В авіакомпанії очікують, що в 2026 році авіаквитки подорожчають в середньому на 7%.

Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair зазначив, що на початку 2026 року ціни на авіаквитки зростають швидше, ніж минулого року.

Як йдеться у свіжому звіті на сайті авіакомпанії, середня вартість квитків на рейси авіакомпанії в третьому кварталі, що завершився наприкінці грудня 2025 року, зросла на 4% – до 44 євро.

При цьому, згідно з прогнозом аналітиків перевізника на 2026 рік, надалі ціни на квитки на літаки продовжать зростати, причому з ще більшими темпами.

Відео дня

"Хоча на четвертий квартал Великдень не впливає, ціни на квитки зростають швидше, ніж минулого року, і тепер ми вважаємо, що річне зростання цін складе +7% замість раніше прогнозованих 1% або 2%", – йдеться в повідомленні.

Одночасно в Ryanair очікують, що пасажиропотік авіакомпанії в 2026 фінансовому році зросте на 4% і складе майже 208 млн пасажирів (раніше прогнозувалося 207 млн) завдяки високому попиту і більш раннім, ніж очікувалося, поставкам нових літаків Boeing.

"На даному етапі ми з обережністю прогнозуємо чистий прибуток за 2026 фінансовий рік в діапазоні від 2,13 млрд до 2,23 млрд євро. Остаточний результат за 2026 фінансовий рік, як і раніше, схильний до впливу несприятливих зовнішніх факторів у четвертому кварталі, включаючи ескалацію конфлікту в Україні та ситуацію на Близькому Сході", – зазначають аналітики авіакомпанії.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ryanair назвали п'ять своїх напрямків, на які туристам варто звернути увагу в 2026 році. Саме в ці аеропорти авіакомпанія відкриває більше нових рейсів за більш доступними цінами.

Одночасно лоукостер скасовує рейси в аеропорти цілої низки країн, де, на думку керівництва компанії, діють занадто високі аеропортові збори. Зокрема, під роздачу потрапили Іспанія, Австрія, Німеччина, Португалія, Франція і Бельгія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.