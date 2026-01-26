Морква стрімко дорожчає: скільки вже коштує кілограм

Андрій Каут

Навесні ціни зростуть ще сильніше, кажуть експерти.

Ціни в Україні на моркву вже досягли позначки в 6-12 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зростання вартості овоча пов’язано зі скороченням пропозиції від українських фермерів. Власники якісної моркви притримують товар, очікуючи, поки ціни на моркву не зростуть ще більше. При цьому коренеплід більш низького гатунку фермери до цього часу здебільшого встигли розпродати.

Водночас вартість моркви в Україні зараз все ще на 70% менше, ніж рік тому. Експерти очікують, що поточне подорожчання тимчасове, а "наздоганяти" минулорічні ціни морква активно почне вже з середини весни.

Відео дня

Ціни на моркву в супермаркетах України

Морква вагова в Varus коштує 11,9 гривні за кілограм.

В Novus за кіло моркви треба заплатити 10,89 гривні.

Така сама ціна на популярний овоч і в АТБ – 10,89 грн/кг.

Ціни на овочі та фрукти в Україні – останні новини

Так само, як і виробники моркви, притримують свій продукт і українські садоводи, що вирощують яблука. Експерти кажуть, що фермери сподіваються на повторення ажіотажу на цей фрукт на рівні початку літа 2025 року, тож не поспішають відправляти продукцію на внутрішній ринок. Через це ціни на яблука в Україні зараз можуть бути штучно завищеними.

Крім моркви, ціни на деякі з овочів борщового набору за минулий тиждень також змінилися. Так, буряк подешевшав на гривню, а ріпчаста цибуля так само на одну гривню здорожчала.

Вас також можуть зацікавити новини: