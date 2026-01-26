'Мрійте далі': глава НАТО заявив, що Європа не зможе захистити себе без допомоги США

Він попередив, що показники збиття Україною російських безпілотників знизилися.

Глава НАТО Марк Рютте заявив, що якщо хтось вважає, що Євросоюз або Європа в цілому здатні захистити себе без США, то "нехай і далі мріє". Про це пише The Guardian.

Він сказав, що в цьому випадку витрати Європи на оборону повинні будуть значно зрости до 10%, а також буде потрібно закупити власне ядерне озброєння і витратити "мільярди і мільярди євро".

За його словами, Європі потрібні США, і аналогічно США потрібні НАТО. Рютте додав, що навіть у міру зміни пріоритетів Америки "завжди буде дуже сильна присутність США в Європі".

Глава НАТО також попередив, що показники збиття Україною російських безпілотників знизилися, оскільки у неї недостатньо перехоплювачів для ефективної протидії.

Він закликав депутатів Європарламенту допомогти йому переконати деяких лідерів, які мають велику кількість перехоплювачів (хоча він не назвав їх імена на відкритому засіданні), надати допомогу Україні:

"Це різниця між життям і смертю день у день, і це впливає на те, як ми захищаємо найважливішу енергетичну інфраструктуру".

Критика Зеленського на адресу Європи

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Давосі зробив ряд критичних заяв на адресу європейських країн. Він підкреслив необхідність створення об'єднаних збройних сил в Європі.

"Європа покладається тільки на віру, що якщо буде загроза – НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив Альянс в дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Прямо зараз НАТО існує завдяки вірі, що США будуть діяти. Що вони не будуть стояти осторонь. Але що, якщо ні?" - заявив Зеленський.

