Зеленський прибрав Малюка зі складу РНБО та додав туди двох міністрів

Він також постановив вийти з угоди про охорону держкордонів та морських економічних зон держав - учасниць СНД.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це йдеться у відповідному указі президента №80/2026, опублікованому на сайті глави держави.

Указом, який набирає чинності з дня його опублікування, передбачається затвердити у персональному складі РНБО Дениса Шмигаля, першого віце-прем'єр-міністра України - міністра енергетики України та Михайла Федорова, міністра оборони України.

Крім того, цим указом передбачається вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Василя Малюка, який раніше обіймав посаду голови Служби безпеки України.

Інші укази президента

Іншим своїм указом, №82/2026, Зеленський постановив вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в Києві.

Призначення нових міністрів

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Верховна Рада України призначила Шмигаля першим віце-прем’єром - міністром енергетики України. Під час свого виступу він назвав три основні пріоритети на новій посаді, серед яких, зокрема, відновлення.

Йдеться про відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж; формування резерву потужностей та обладнання.

Крім того, того ж дня ВР призначила Федорова на посаду міністра оборони України. Перед голосуванням за своє призначення він наголосив, що нині не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, тож необхідні комплексні зміни.

