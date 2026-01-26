Названо найочікуванішу гру лютого в Steam: це нова частина знаменитої серії

Resident Evil Requiem перенесе гравців у зруйноване після ядерного удару місто Раккун-Сіті.

Сайт SteamDB, що відстежує статистику по всіх іграх, які продаються через Steam, розкрив найбажаніші новинки лютого серед ПК-геймерів. На першому місці опинився Resident Evil Requiem – нова частина культової хоррор-серії від Capcom.

Згідно зі статистикою майданчика, Resident Evil Requiem додали до списку бажаного понад 119,5 тис. геймерів. Всього майбутній хоррор додали до списку бажаного понад чотири млн разів на всіх платформах.

Друге місце посів REANIMAL від творців Little Nightmares з результатом 57,4 тис. користувачів. Це похмура гра, де брат і сестра намагаються врятувати своїх друзів. За ним – кооперативний магічний хоррор YAPYAP про поплічників чарівника.

Топ-10 очікуваних ігор лютого:

Resident Evil Requiem – 27 лютого;

REANIMAL – 13 лютого;

YAPYAP – 3 лютого;

Nioh 3 – 6 лютого;

MENACE – 5 лютого;

Mewgenics – 10 лютого;

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 11 лютого;

DRAGON QUEST VII Reimagined – 5 лютого;

Star Trek: Voyager: Across the Unknown – 18 лютого;

Car Service Together – 4 лютого.

Раніше журналісти вибрали 13 найбільш очікуваних ігор, які повинні вийти в 2026 році, не рахуючи GTA VI. До добірки увійшли як абсолютно нові ігри, так і ремейки тайтлів, які стали класикою.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

