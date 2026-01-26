У Німеччині розкритикували РФ за непоступливість на переговорах і вказали на ризики

Очільник МЗС Німеччини вважає, що переговори можуть тривати ще довго або взагалі не матимуть успіху на цьому етапі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував позицію Росії на переговорах щодо завершення війни в Україні, акцентувавши на її непоступливості у питанні територій. Відповідну заяву він зробив під час візиту до Латвії, пише Euronews.

"Те, що я сьогодні чую і читаю, зокрема з переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах, - це лише уперте наполягання Росії на вирішальному територіальному питанні. І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть ще довго тривати або взагалі не матимуть успіху на цьому етапі", - сказав він.

Він привітав перемовини за посередництва США, однак наголосив, що "Європа має бути за столом переговорів, коли ухвалюються рішення щодо безпекового устрою нашого континенту, а Росія повинна знати, що наша відданість дипломатії не означає послаблення рішучості підтримувати Україну".

Також Вадефуль підкреслив, що це "вирішальний момент для майбутнього нашого європейського континенту".

"Справжні мирні переговори можливі лише тоді, коли Росія зрозуміє, що Європа єдина разом з Україною", - додав він.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку колишнього посла України у Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого, мирні переговори можуть стати пасткою. Мовляв, головна їх проблема полягає у тому, залишиться Україна суверенною чи її "нагнуть" і розмовлятимуть далі лише в такій позиції. Він також сказав, що ці перемовини - це "якась розмова про "кота в мішку", з якого ще й "шерсть шкребуть безжально".

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, коли відбудеться наступна зустріч між Україною, Росією та США. За його словами, переговори можуть продовжитися в неділю, 1 лютого. Він зазначив, що "Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені".

