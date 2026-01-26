Трамп відмовився від військового вторгнення в Гренландію через загрозу імпічменту, - Reuters

Демократи і республіканці стурбовані тим, що Трамп може розпочати військову операцію в Гренландії без попередньої консультації з Конгресом.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від військового вторгнення в Гренландію для отримання контролю над островом. Причиною є загроза імпічменту, який можуть оголосити американському лідеру в такому випадку, пише Reuters з посиланням на джерела.

Відзначається, що демократи і республіканці стурбовані тим, що Трамп може почати військову операцію в Гренландії без попередньої консультації з Конгресом. За словами одного з джерел, у розмові з держсекретарем Марко Рубіо та іншими високопоставленими чиновниками Білого дому висловили свою стурбованість планами президента США.

Джерела поділилися, що чиновники порадили адміністрації Трампа не проводити військову операцію в Гренландії. Деякі республіканці заявили, що в разі вторгнення президенту США можуть оголосити імпічмент.

Погрози Трампа щодо Гренландії змінили Європу

Раніше Politico писало, що погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію назавжди змінили Європу. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнали, що трансатлантична криза "катапультувала" ЄС у нову сувору реальність.

У виданні зазначили, що безпрецедентні погрози Трампа на адресу Гренландії послужили раптовим сигналом тривоги, змусивши європейців вжити заходів, які були б немислимі ще кілька місяців тому.

