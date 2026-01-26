В Україні за рік зросла середня зарплата: де українці заробляють найбільше

Аналітики зафіксували збільшення рівня оплати праці в усіх областях України.

Наприкінці 2025 року медіанна зарплата по Україні становила 25 тисяч гривнь (583 долари). Таким чином, зростання за рік склало 23%.

Відповідно до аналітики порталу OLX Робота, що є у розпорядженні УНІАН, збільшення рівня оплати праці фіксували в усіх областях України. Найбільш помітне зростання у Київській (+36%) та Закарпатській (+36%) областях - до 29 300 та 28 500 грн відповідно. Водночас найвищу медіанну зарплату було зафіксовано у Львівській області - 29 750 грн.

Кількість відгуків на оголошення з пропозиціями роботи по Україні зросла на 3%. Проте щодо найбільших міст, ситуація різниться. Наприклад, у Києві їх кількість за рік знизилась, а у Харкові зросла.

Відео дня

Найбільш оплачувані та затребувані професії

Серед професій суттєвий ріст оплати праці у 2025 році спостерігали для комплектувальників, менеджерів у готельно-ресторанній справі, товарознавців, пекарів та мулярів. Показники сягають від +38% до +59%. Помітне зниження зарплати відбулось лише для вакансій машиніста екскаватора (-30%) та домробітника (-19%).

При цьому найбільше зростання кількості оголошень з пропозицією роботи зафіксували на посаду менеджера по роботі з клієнтами у сфері торгівлі (+160%). Серед пошукачів роботи була помітною активність на вакансії для кандидатів без досвіду, у цій категорії кількість відгуків за рік стала вищою на 111%.

За кількістю відгуків у грудні 2025 лідерами стали вакансії різноробочого та пакувальника. Позитивні зміни відбулись і щодо медіанних зарплат: на обидві професії вона становить 22 500 грн (на 13-15% більше, ніж у грудні 2024).

Робота в Україні - головні новини

12 січня 2026 року стало відомо, що в Україні лідерами за попитом на роботу залишаються різноробочі та будівельники, а серед студентів вакансії з частковою зайнятістю. Медіанні зарплати коливалися від 10 до 65 тисяч гривень.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні в листопаді минулого року зросла до 27 167 грн у порівнянні з жовтнем. Найбільше платили у Києві - мешканці столиці у листопаді у середньому отримували 40 633 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: