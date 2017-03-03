Експерти обговорять стан українського кіно початку 2017 року

На круглому столі обговорять Українську Кіноакадемію, результати роботи на кіноринку в Берліні і закон про кіно. 3 березня (у п'ятницю) об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему "Що відбувається в українському кінематографі в 2017 році?"

Експерти обговорять:

1. Для чого Україні своя кіноакадемія?

2. Чи є життя після президентського вето закону про підтримку національного кіно?

3. Підсумки роботи українських кінематографістів на Європейському кіноринку на Берлінале: потрапляють українські фільми в прокаті після кіноринків та коли в Україні почнуть знімати іноземне кіно?

Учасники круглого столу:

· Філіп Іллєнко, голова Держкіно;

· Микола Княжицький, народний депутат, голова парламентського комітету з питань культури і духовності;

· Юлія Синькевич, генеральний продюсер ОМКФ;

· Наталія Либет, кінопродюсер;

· Вікторія Ярмощук, директор Media Resources Management, виконавчий директор Української кіноасоціації, представник "Кінокраїни".

Модератор круглого столу - Дарина Бадьйор, редактор розділу "Культура" LB.ua.

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