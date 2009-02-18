Заступник голови Нацбанку Савченко, м’яко кажучи, здивував

Важко навіть уявити більш невдалий час для заяви заступника голови НБУ Олександра Савченка щодо бажання центрального банку виключити валютні депозити з системи гарантування вкладів. У ситуації економічного зростання та стабільності банківської системи, скажімо, років три тому, таку ідею можна було б лише вітати, бо це дало б змогу розпочати процес дедоларизації економічних відносин в Україні. В умовах довготривалої стабільності національної валюти рішення про гарантування лише вкладів у національній валюті було б сприйнято достатньо спокійно, враховуючи, що й так дедалі більша частина вкладів громадян у банки робилася в гривнях.

Справді, у теоретичній площині є сенс гарантувати лише вклади в національній валюті, бо уряд і центральний банк мають заохочувати довіру до валюти своєї країни, а не інших держав.

Зрозуміло, що якби ми не мали проблем із валютними кредитами та валютними вкладами фізичних осіб, то можливості виходу з кризи були б значно кращими.

Але життя не можна повернути назад. Надворі не 2006 рік, а лютий 2009-го. Зараз ми маємо вкрай тяжку ситуацію в банківській сфері. В умовах істотного спаду виробництва товарів та послуг, обвалу обсягів експорту, відтоку іноземних інвестицій і, як наслідок, зниження курсу гривні до іноземних валют національна банківська система тримається з останніх сил. Ми перебуваємо в ситуації зростаючої недовіри громадян до Президента країни, уряду, парламенту, до національної валюти, до банків та будь-яких інших державних і підприємницьких структур. Саме ця недовіра штовхає їх до негайного відкликання всіх депозитів з банківської системи. Особливо небезпечним є відкликання валютних депозитів. Банки не зможуть їх повернути. При цьому наявних золотовалютних резервів НБУ не вистачить фізично, аби підтримати банки в цих умовах.

І саме в цей момент один з керівників Національного банку оголошує про необхідність виключити валютні депозити з системи гарантування вкладів...

Інакше як безглуздям це назвати складно. Не можу навіть уявити, що спонукає представника керівництва центробанку, якщо він при здоровому глузді, навмисне провокувати відтік валютних вкладів із банків, тим самим доводячи їх до неліквідності та банкрутства. Це ж до якої межі треба не відповідати займаній посаді, аби не розуміти, що тільки-но громадяни заберуть валютні вклади з банків, вони їх не повернуть туди взагалі.

Невже в уряді серйозно розглядають можливість призначити таку особу на посаду голови Національного банку?

Борис Кушнірук