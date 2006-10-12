Чому шотландців били не тільки на стадіоні

Перед матчем Україна–Шотландія біля входу на стадіон «Олімпійський» я зустрів Зюзю, Косого, Грека, Балабана Малого, моїх друзів юності з «Чулочки» – району панчішної фабрики Житомира, місця, де я народився і виріс. Земляки напідпитку показали мені дивну сумочку, яка виявилася трофеєм, відібраним за день до цього на Хрещатику у недбайливого шотландського болільника.

– Нормально, я тому чортові тоді в дюндель в`їхав, – хвалився Зюзя.

– Ага, а потім ще я з ноги додав, – підтвердив Грек.

Почалися солодкі спогади про бійку з шотландцями. Втім, судячи зі слів моїх знайомих, це була не бійка, а побиття, причому Зюзя, Грек та інші були щиро збентежені тим, що їхні опоненти не чинили ніякого спротиву. Знаючи хлопців з «Чулочки», можу відповідально заявити: вони б були сердечно раді, якби шотландці дали їм здачі. А така можливість була, адже гостей в місті були близько трьох тисяч. Вистачило б одного заклику, щоб вони зібралися в одному місці і підтримали своїх земляків, але – на жаль.

Дивно, звісно. З книг і фільмів ми знаємо про безмежну хоробрість цього народу, проте на ділі вона ніяк не підтвердилася.

Обурює ще ось що. Сьогодні багато ЗМІ розвели кампанію звинувачення наших хлопців, мовляв, напали на ні в чому не винних дядечок, мирних болільників, в Інтернет-форумах люди розділені на прихильників жорстких методів щодо гостей і тих, хто їх засуджує. Багато хто став наводити як приклад цивілізовані країни, мовляв, там так не роблять. Роблять. Вже кому як не шотландцям знати буйну вдачу футбольних фанів, найневгамовнішими з яких вважаються їхні сусіди на острові мешкання - англійці?

Невже, вирушаючи до України, надягаючи на себе свої картаті спідниці, шотландці не могли припустити, чим усе це може закінчитися? Сьогодні кажуть, що гості поводилися цілком мирно і культурно. Те, що мирно, – так, але це миролюбство більше схоже на боягузтво, ніж на природну добродушність. Щодо другого нагадаю, що, по-перше, шотландці пили як скажені, жлуктили горілку просто на вулицях з горла – спробували б вони це зробити у себе удома! Вечорами багатьох шотландців можна було побачити п`яних, гості приставали на вулицях до дівчат. Авжеж, робили вони це досить ввічливо, але вам будь-який психолог скаже, що відчуває чоловік, коли чужак намагається відбити самку, яку він за правом спорідненості та єдності території вважає своєю. На додачу, якщо це робиться так демонстративно. Звичайно, не заборонено так чинити, але слід знати, що за таке доведеться платить.

Ну, і абсолютно неприпустимі були витівки шотландців, коли вони всім показували свої білі дупи, демонструючи відсутність нижньої білизни на них. Скажіть, якби де-небудь так поводилися українці, що б про нас сказали? Наприклад, приїхав би ти, дорогий читач, до Лондона, напився, тебе почало б нудити на вулиці, до тебе підійшов би поліцейський (а він би підійшов, не сумнівайтеся, адже це не наші сонні менти), а ти йому: у нас такі національні традиції. Що ж, шотландцям так поводитися можна, тому що вони цивілізовані європейці, а нам не можна? Коротше, гості нічого не згаяли, щоб одержати по пиці, і звинувачувати мають тільки себе.

Наостанок скажу: в цілому шотландці повелися гідно. Вони не почали скаржитися на наших фанів в міліцію, не почали кричати на цілий світ про те, що їх образили, а тихо прийняли як є, за що їм великий респект. І коли б не наші істеричні співгромадяни, решта навіть і не дізналася б про бійки.

Шахіст, м. Житомир