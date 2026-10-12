'Ми готові': Сибіга назвав умову прориву щодо миру в Україні

Україна готова до тристоронньої зустрічі (Україна, РФ, США) для просування мирних зусиль.

Прорив перемовинах щодо досягнення миру можливий лише після зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна неодноразово підтверджувала готовність до тристоронньої зустрічі (Україна, РФ, США) для просування мирних зусиль.

"Ми би хотіли, щоб вона відбулася якомога швидше. Ми будемо використовувати кожну, навіть найменшу можливість для наближення миру. Але найбільш дієвим, найбільш правильним з точки зору нової, чи якісно нової динаміки мирних зусиль, була би зустріч Путіна із Зеленським. Чи разом з Трампом, чи за посередництва президента Ердогана. Ми сигналізуємо, ми готові до цього. І нам є, що показати як результат цієї зустрічі", - зазначив міністр.

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Сибіга підкреслив, що коли зустрічаються команди на нижчому рівні, дуже часто вони повертаються до обговорення того ж самого вже по декілька разів, і саме президент здатен поставити крапку в найскладніших питаннях.

"Але якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни – потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", - зауважив очільник МЗС.

Крім того, Сибіга наголосив, що жодна формула коштом територіальної цілісності і суверенітету не буде прийнята Україною і нашим народом, президентом України.

Заяви Трампа щодо зміни влади в Україні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах, звинувативши їх у зростанні світових цін на енергоносії. За його словами, Україні потрібен "новий президент".

У відповідь Зеленський наголосив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, але лише за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, лише український народ має право вирішувати, хто буде президентом України.

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