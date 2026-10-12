У 'ПриватБанку' подешевшав євро: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 12 жовтня, не змінився і становить 45,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 50,70 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 50,76 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 12 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 45,24 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становить 50,83 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,07 гривні за євро.

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