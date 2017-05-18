На Київщині пройде дитячий пісенний конкурс "Яскраві діти України"

28 травня на Київщині стартує І –й конкурс дитячої творчості Київської області «Яскраві діти України». Протягом п’яти днів десятки талановитих дітей із різних куточків столичного регіону позмагаються за Гран-прі, яке буде визначене 1 червня на Гала-концерті.

Про це повідомили в прес-службі Київської ОДА.

Метою конкурсу є національно-патріотичне виховання, популяризація української народної та естрадної пісні, виявлення юних талановитих виконавців та виховання у молоді художнього смаку та поваги до мистецтва.

Минулого тижня у кожному районі Київської області відбулися відбори конкурсантів. Тож у фіналі за перемогу змагатимуться 37 учасників у трьох вікових категоріях: 6-9, 10-12, 13-15 років. Вони продемонструють свій хист в естрадному, народному, джазовому та академічному співі. Кожен учасник представлятиме своє місто чи район.

Засновники та організатори конкурсу - творче об’єднання «The Bright Children of Ukraine», Благодійний фонд Ярослава Москаленка та Київська обласна державна адміністрація. Захід відбудеться під патронатом Голови КОДА Олександра Горгана.

Виступи конкурсантів оцінюватиме компетентне журі у складі: народний артист, український поет, автор сотень пісень Юрій Рибчинський, народний артист, український співак і композитор Тарас Петриненко, музикант і фронтмен українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук, українська співачка, композитор та поетеса Ілла́рія, український співак, переможець п’ятого сезону вокального шоу Голос Країни Антон Копитін та метценат, автор ідеї конкурсу, народний депутат Ярослав Москаленко Ярослав Москаленко.

Судді будуть оцінювати юних виконавців за чистотою інтонації, красою тембру і силою голосу, динамікою звуку, артистизмом та виразністю виконання.

Конкурсантів прийматиме міжнародний дитячий центр «Артек», а сам концерт відбудеться в приміщенні обласної державної адміністрації.