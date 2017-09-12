Відбудеться міжнародна конференція “Солідарність проти корупції”, присвячена обміну досвідом протидії корупції, захисту викривачів корупції та забезпечення права на свободу об’єднання.

Початок о 10:00 ранку. 12-го вересня програма закінчується о 17 годині, 13-го вересня - о 14:00.

Захід організовано Центром Солідарності в Україні у партнерстві з громадською організацією «Трудові ініціативи», Transparency International Ukraine та Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Перший день, 12 вересня, включатиме презентації та панельні дискусії організацій із захисту працівників, експертів та міжнародних партнерських організацій.

Другий день, 13 вересня, буде присвячено презентаціям з практичних аспектів протидії корупції. (Radisson Blu Hotel Conference Hall, м. Київ, вул. Ярославів Вал 22) Контактний телефон: 0989783436.