Показ фільму "Межа очікування" у кінотеатрі "Україна"

27 вересня 2017 ,19:00 – 20:30, кінотеатр «Україна», синя зала (м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 5).

Існують теми, справжню глибину яких, може передати лише кіно. Полонені та зниклі безвісти люди від початку російської військової агресії проти України – одна з таких. Саме їй присвячений фільм «Межа очікування».

Фільм про людей, які опинилися на межі всього. Межі життя, страху, болю, надії. Але чи існує межа очікування? Скільки може чекати людина, доки остаточно зневіриться? Що дає сили жити, коли жити вже, здавалося б, нема для кого?

· 19:05 -19:20прес-підхід

Спілкування з організаторами та авторами картини - сценаристом Сергієм Бібіком, режисером Станіславом Цехмістренком.

· 19:30 – 19:40 презентація від організаторів та авторів картини

· 19:40 -20:30 кінопоказ

Фільм транслюється українською мовою з англійськими субтитрами

NB! ПОТРІБНА ПОПЕРЕДНЯ АКРЕДИТАЦІЯ.

Для акредитації повідомте, будь ласка, назву ЗМІ, ваше ПІБ та контакти на ishcherba@internews.ua або телефоном + 38 (068) 951-10-05. Акредитація відкрита до 20:00 25 вересня (понеділок) 2017 року.

Кількість місць обмежена.

Організатори: Міжнародна громадська організація Internews та громадська організація «Інтерньюз-Україна»​