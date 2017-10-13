13 жовтня в Києві відбудеться Перший Всеукраїнський Golos Fest Ukraine – Блокчейн для Медіа

13:00, 13 жовтня 2017
Разное
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Фестиваль  Golos Fest Ukraine  – це унікальна медіа-подія, на якій журналістам та блогерам наочно продемонструють можливості технології Блокчейн для монетизації авторського контенту, боротьби з плагіатом і заангажованістю сучасних медіа.

На першому Фестивалі вільних медіа Golos Fest Ukraine спікери розкажуть, як технологія Блокчейн здатна кардинально змінити засоби масової інформації і які можливості відкривають для розробників такі платформи як Golos.io.

Захід буде включати в себе два потоки презентації: перший – це доповіді представників влади і топових журналістів країни; другий – це виступи розробників, які вже працюють на реальних платформах Блокчейн для Медіа.

Панель медіа-експертів представлять:

  • Еміне Джапарова, перший заступник міністра інформаційної політики України. Спікер виступить з темою: Інформаційне суспільство – тенденції і виклики.
  • Андрій Куликов, голова правління ГО «Громадське радіо», тема доповіді: Вікно можливостей в сучасній журналістиці.
  • Юлія Артамощенко, редактор спецпроектів телеканалу «Прямий», автор доповіді: Сучасний журналіст: внутрішні і зовнішні стримуючі фактори.
  • Ярослава Бойко, співкоординатор ініціативи Kyiv Smart City представить тему Роль інновацій в еволюції сучасних медіа.
  • Світлана Різноока, головний редактор порталу нерухомості Hats.kiev.ua,виступить з темою Сучасні технології і традиційні медіа: взаємодія чи війна?

В панелі розробників учасників Фестивалю чекають виступи:

  • Марини Гур'євої, CEO Cyber Fund, яка виступить з доповіддю на тему розвитку технології Блокчейн, тенденції та вектори розвитку як в країнах СНД, так і по всьому світу.
  • Павла Мартинова, CEO Steepshot, який поділитися досвідом створення власних проектів з допомогою Golos API.
  • Андрія Соболя, засновника в One Sock Team.

Представники медіа-потоку піднімуть пласт важливих тем в інформаційному просторі, а також розкажуть про перспективи розвитку медіа-ринку.

Попередньо акредитовані представники ЗМІ матимуть ексклюзивну можливість взяти участь в дискусійній панелі, обговорити всі питання особисто з медіа-експертами та долучитися до святкової вечірки.

Місце проведення Фестивалю: новий інноваційний центр столиці – ЦеХаб, м. Київ, вул. Хрещатик, 29.

Додаткова інформація та попередня акредитація для ЗМІ за телефоном: 0937962104 або v@aroundb.com  

Реєстрація на захід доступна за посиланням:http://golosfest.ticketforevent.com/

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