У ДТП загинув 7-річний хлопчик, який із старшим братом взяв автомобіль батька
Брат не впорався з управлінням
У Джанкойському районі Криму двоє неповнолітніх братів угнали автомобіль свого батька і потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої один з братів загинув.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 13-річний хлопчик і його 7-річний брат без дозволу забралися в автомобіль батька і, доки його не було вдома, вирішили покататися.
Як повідомили в черговій частині Джанкойського райвідділу МВС, 13-річний водій не впорався з управлінням, і машина, з`їхавши в кювет, врізалася в дерево. "Удар припав на бік, де сидів молодший брат. У результаті одержаних травм хлопчик помер на місці", - повідомили в МНС. Старший брат в ДТП не постраждав.
За даним фактом проводиться розслідування.