Офіційне відкриття першого Українського тижня фотографії відбудеться 23 листопада 2017 року Києві

Організатори: ArtSpatium Foundation, Tuzov Art Group, Tumasoff Gallery

Головною подією KYIVPHOTOWEEK 2017 стане найбільша в Україні фото-виставка загальною площею більше за 3000 м². Спеціально для участі першому Українському тижні фотографії в Київ приїдуть найвідоміші фотографи зі світовими іменами і особисто представлять свої зіркові роботи.

Серед учасників KYIVPHOTOWEEK 2017 :

Гісберт Ханекроот (Gijsbert Hanekroot) - один з найвідоміших музичних фотографів, якому позували Мік Джаггер і Род Стюарт, Джон Леннон, Девід Боуї, ABBA та інші.

Джесіка Крейг-Мартін (Jessica Craig-Martin) - фотограф, яка відома у світі своїм реалістичним підходам до фотографії хроніки світського життя. На її світлинах нема того гламуру «вищого світу», який сформувався в нашій свідомості, її знімки на межі комічності і мистецтва. В роботах фотографа відбивається сумна реальність світського життя і огидна сторона, яка замовчується;

Руслан Лобанов (Ruslan Lobanov) - один з найбільш впливових фотографів Східної Європи. Cпеціалізується на жанрах портретної / оголеною зйомки, переважно працюючи з аналоговими технологіями. Активно співпрацює з арт-галереями і проводить виставки в Україні та Європі;Сергій Тумасов (Sergey Tumasov) – відомий український пейзажний фотограф, мандрівник екстримал. Фотографує віддалені куточки Землі - гори, вулкани, пустелі, океанські узбережжя, національні заповідники тощо. Його роботи відмічені нагородами світових конкурсів Epson Pano Awards та International Loupe Awards. У 2016 році в Україні на благодійному аукціоні фотографія Тумасова була продана за 100 000 гривен; Роман Пятковка -володар фотографічного Оскару, кращий концептуальний фотограф світу;

Юрий Санин (Yuriy Sanin) - справжній мастодонт аналогової фотографії. Знімає тільки на плівку, використовуючи камери великого формату;

Ярослав Данильченко (Yaroslav Danylchenko) - переможець престижного світового конкурсу INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2017, один з провідних рекламних фотографів світу;

Angel Angelov – майстер документальної зйомки у незвіданих та малодоступних місцях, нелегальних проникнень та складних умов (бомбосховища та законсервовані заводи, підземні ріки і найвищі точки України, зона відчуження в Чорнобилі та легендарний космодром Байконур)

Роман Захарчук – справжній скульптур на фотопапері. Його роботи-це монументальність бачення досконалості людського тіла як аналога божественного начала, напруга й біль духовних поривань, муки життя поряд із муками творчості.

А також куратор, легенда українського арту Віктор Сидоренко; інтелектуал-філософ Олександр Клименко; галерея Brucie collections із експозицією унікальних фотографій, відомий український фотограф-документаліст Ігор Гайдай та ін.

Репортажне фото буде представлене УНІАН: події та відомі політики України з 1998-99 по 2017 рік у роботах фотографів, які в різні роки співпрацювали з одним з перших українських фотосервісів за весь час його існування. В рамках I міжнародного фотографічного форуму KYIVPHOTOWEEK 2017 глядач у фотографіях УНІАН зможе побачити різні політичні події з історії Незалежної України і відомих політиків, в тих змінах, що відбулись за ці роки. УНІАН представить 20 фотографій, зроблених у різні роки, за період від моменту заснування фотосервісу агенції до сьогодення. Авторами представлених робіт є Віктор Побединський (співзасновник фотосервісу УНІАН), Олександр Синиця (один з перших фотографів УНІАН, який і сьогодні є штатним фотографом фотосервісу), Володимир Гонтар, Андрій Скакодуб, Владислав Мусієнко, Інна Соколовська та В’ячеслав Ратинський (наймолодший з штатних фотографів УНІАН).

Крім того, на KYIVPHOTOWEEK 2017 буде представлена експозиція студентських робіт.

Також в рамках I Українського тижня фотографії KYIVPHOTOWEEK 2017 будуть представлені роботи фіналістів першого конкурсу аматорських селфі-фото «Цікаво про себе», організованого ГО «Щасливе місто». На найбільшій професіональній виставці фотографії в Україні зроблені мобільним телефоном фото будуть представлені у друкованому вигляді і відвідувачі, гості та учасники KYIVPHOTOWEEK 2017 шляхом глядацького голосування оберуть переможця.

Програмою I міжнародного фотографічного форуму KYIVPHOTOWEEK 2017, першої Українського тижня фотографії заплановані також лекції, присвячені проблемним питанням авторського права, на яких висвітлюватиметься ставлення фотографа до своїх та чужих робіт, як захищати свої авторські права, як їх реєструвати та які права є у фотографів, в тому числі важливе питання, яке хвилює багатьох фотографів, - що фотограф може знімати на вулиці й що він може робити з цими фотографіями.

Програма роботи

I міжнародного фотографічного форуму, першого Українського тижня фотографії

KYIVPHOTOWEEK 2017:

23 листопада (четвер)

19.00 - офіційне відкриття за участі організаторів, зіркових учасників, гостей та представників українських та зарубіжних ЗМІ.

24 листопада (п’ятниця)

11.00 – відкриття для глядачів та початок роботи освітньої програми Форуму

14-00 - Лекція Ніни Бурневіч на тему: «Торонто: місто, де зустрічаються культури»

17-00- Kонкурс fashion-фотографії Vogue UA: підбиття підсумків та нагородження учасників

19-00- завершення роботи

25 листопада (субота)

11.00 – початок роботи

12-30 - Лекція Анни Осетинської (CEO юридичної компанії CTRL, адвокат, кандидат юридичних наук) та Анни Штефан (партнер юридичної компанії CTRL, заввідділом авторського права та суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук) на тему: "Зображення людини на фотографії. Юридичні аспекти".

14-00- Гісберт Ханекроот, найкращій музичний фотограф епохи 70-х. Artist talk.

16-00 Майстер-класс Дмитра Гончарова (український фотохудожник, амбасадор брендів Phase One та Broncolor в Україні) на тему: «Стандарти постановки світла від Broncolor»

19-00- закриття роботи

26 листопада (неділя)

11.00 – початок роботи

11-30 - Валерій Лещинський. Імпресіонізм у фотографії. Artist talk

13-00 Урочиста частина:

Підсумки першого Українського тижня фотографії KYIVPHOTOWEEK 2017

Вручення призу «Найперспективніший молодий фотограф». Приз від туристичної компанії "Загор'є";

Нагородження переможця першого конкурсу аматорських селфі-фото «Цікаво про себе», організованого ГО «Щасливе місто»;

Вручення дипломів Національної спілки Фотохудожників України.

14-00 Лекція Василя Шульги на тему: «Як заробляти на фотографії». Як шукати, як спілкуватися, як працювати і як зберігати зв'язок – з клієнтами, з рекламними агентствами, з командою фотографа. Комерційна фотографія, стокова фотографія, vr 3d і відео проекти

16-00 Лекція Дмитра Краковича на тему: «Практичні засади організації фотовиставки».

19-00- закриття Форума

Вартість вхідного квитка для на 1 день - 50,00 грн.

Повний список учасників першого міжнародного фотографічного форуму та програма заходів на офіційному сайті I міжнародного фотографічного форуму, першого Українського тижня фотографії KYIVPHOTOWEEK 2017: http://kyivphotoweek.com.ua/index.html

Інформація для ЗМІ:

Дата Офіційного відкриття : 23 листопада

Час: 19.00 Початок реєстрації- 18.30

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (міжнародний готельно-офісний комплекс «Торонто-Київ»)

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Тел. (093) 148 43 00, (067) 334 86 00