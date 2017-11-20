20 листопада 2017 року відбудеться візит делегації Польської Республіки на ВП «Хмельницька АЕС» на чолі з заступником міністра енергетики Польщі Анджеєм Піотровським (Andrzej Jacek Piotrowski). Під час візиту відбудеться зустріч польської делігації з президентом НАЕК «Енергоатом» Юрієм Недашковським, на якій будуть обговорені питання реалізації проекту «Енергетичний міст Україна ‒ ЄС» та добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

В рамках візиту заплановано відвідування машинного залу та блочного щита управління енергоблока №2, огляд панорами Хмельницької АЕС та відкритого розподільчого пристрою 750 кВ.

Супроводжуючий від НАЕК «Енергоатом»:

Черних Петро Геннадійович ‒ тел. +38 (050) 358-42-47

Збір журналістів 20 листопада о 07:00 ранку біля ст. метро «Палац спорту» (паркувальний майданчик біля кас стадіону)

Мікроавтобус VW АА 86-04 НІ (білий)