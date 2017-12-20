Держава приймає відповідальність за 10 тисяч пацієнтів замісної підтримувальної терапії!

20 грудня 2017 року відбувся прес-брифінг та ознайомчий візит на пункт замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) з нагоди передачі державі фінансування програми, яка дотепер, протягом 12 років, фінансувалась виключно за кошти міжнародних донорів. Учасники візиту отримали унікальну нагоду познайомитися з діяльністю першого пункту ЗПТ в Україні, поспілкуватись з лікарями, соціальними працівниками, пацієнтами, на власні очі побачити, як відбувається процес видачі наркотичних лікарських препаратів ЗПТ та медико-соціальний супровід пацієнтів, а також почути від представників МОЗ України та громадських організацій про перспективи розвитку цієї важливої програми як компонента профілактики інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

У 2018 році програма ЗПТ, значна частка фінансування якої припадатиме на державний бюджет, продовжуватиме бути найбільшою програмою у Східній Європі та Центральній Азії. Розпочавшись 2005 року з охоплення менше 100 пацієнтів, сьогодні вона охоплює понад 10 тисяч пацієнтів у 178 лікувальних закладах по всій Україні. За сухими цифрами – понад 12 років наполегливої праці міжнародних та національних громадських організацій, Міністерства охорони здоров’я України та лікувальних закладів – інформування, навчання фахівців, залучення пацієнтів, закупівля, розподіл та доставка препаратів у регіони, захист прав. Нещодавно перші пацієнти вже почали отримувати препарати за державні кошти, що є гарною передумовою того, що перехід на державне фінансування відбудеться поступово і безболісно.

Передачу фінансування ЗПТ державі привітав Спеціальний радник ЮНЕЙДС з ВІЛ, туберкульозу та гепатитів у Східній Європі та Центральній Азії Мішель Казачкін: «Сьогоднішнє оголошення є значущим і, безумовно, має важливе політичне значення для всієї Східної Європи, де епідемія ВІЛ була і залишається тісно пов'язаною з вживанням наркотиків. Альянс, за підтримки Глобального фонду, багато років впроваджував найбільшу у регіоні програму замісної терапії. Уряд України зараз бере на себе лідерство, визнаючи, що ніхто не повинен бути позбавлений доступу до охорони здоров'я»

«Держава розуміє свою відповідальність перед пацієнтами та взяла на себе обов’язок закупівлі препаратів для замісної підтримувальної терапії заради забезпечення її сталості та подальшого розвитку», - відмітила під час брифінгу Ірина Чибісова, головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України.

«Ми передаємо державі програму ЗПТ для понад 10 000 пацієнтів, яка реалізується на рівні кращих світових стандартів щодо прихильності та ефективності лікування. 10 років тому Альянс так само передав державі програму лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів - АРТ. З того часу АРТ розширилася в рази, й ми очікуємо, що те саме відбудеться і з програмою замісної терапії – адже сьогодні реальна потреба складає як мінімум 50 000 пацієнтів», наголосив Андрій Клепіков, виконавчий директор Альянсу громадського здоров’я.

Захід відбувся на базі Київської міської наркологічної лікарні «Соціотерапія» - одному з 178-и закладів охорони здоров’я, де послуги замісної терапії, станом на 1.11.2017 р., отримують 775 пацієнтів. Це лікувальний заклад з найбільшою кількістю пацієнтів ЗПТ в Україні. За кожним пацієнтом – своя історія, свої проблеми, свій шлях до соціалізації і подолання проблем залежності від нелегальних наркотиків. Один з пацієнтів, Антон Басенко, розповів про свій досвід участі у програмі: «Просто сказати, що ЗПТ змінила моє життя – це не сказати нічого. ЗПТ врятувала моє життя, повернула мене до родини, я одружився з моєю дівчиною і наразі ми плануємо дітей, а насамкінець – ЗПТ зробила мене тим, ким я є сьогодні, співробітником міжнародної організації, громадським активістом та представником спільноти споживачів ін’єкційних наркотиків та пацієнтів ЗПТ в Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. І можете мені повірити, кожен із понад 10 000 пацієнтів зможе розказати свої позитивні історії. Але іноді ми забуваємо про те, що всі ці врятовані життя стали можливими лише завдяки фінансовій підтримці міжнародних донорів, яка не може бути безкінечною і просто в один день припинилась би. А без державної підтримки всі ці люди приречені на смерть. Сьогодні ми безмежно раді, що держава нарешті звернула свою увагу на наркозалежних, вперше виділивши кошти на закупівлю препаратів ЗПТ, але ми досі занепокоєні – чи безповоротно вона прийняла на себе цю відповідальність і чи готова, в подальшому, гарантовано і стабільно забезпечувати не тільки закупівлі препаратів, а й комплекс необхідної психосоціальної підтримки пацієнтів?».

Лише об’єднавши зусилля державних структур та громадських організацій, можна досягти ефективної відповіді на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, одним з дієвих компонентів якої є програма ЗПТ. І важливо, що цей процес проходить в умовах взаєморозуміння та співпраці.

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Замісна підтримувальна терапія є визнаним у світі методом лікування споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), має на меті попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед СІН, а також сприяє ресоціалізації, поверненню до повноцінного життя у суспільстві. В Україні впровадження програми ЗПТ розпочалося з 2005 року, законодавчу підтримку отримала в 2008 році. ЗПТ впроваджується на базі закладів охорони здоров’я (наркологічних та протитуберкульозних диспансерів, центрів СНІДу, міських та районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги). Усього в Україні нараховується 178 закладів, де отримують послуги понад 10 000 пацієнтів, серед яких 42% є ВІЛ-інфікованими. Пацієнти отримують інтегровані послуги з медичного (діагностика та лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів, інших соматичних захворювань) та психосоціального супроводу (працевлаштування, поновлення міжособистісних стосунків, створення сімей, народження дітей, реінтеграція до життя в суспільстві). 2017 року вперше закупівля препаратів ЗПТ на суму 13 млн. грн. була здійснена за кошти держбюджету 2016 року, препарати поставляються до лікувальних закладів та розпочата їх видача пацієнтам. Проводяться тендерні процедури для наступної закупівлі за кошти державного бюджету на 2017 рік у сумі 18 млн. грн.

Передача програми ЗПТ в Україні від Альянсу до МОЗ України (2005 – 2018):

Альянс громадського здоров’я – провідна українська громадська організація, співвиконавець Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та один з трьох основних реципієнтів програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

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