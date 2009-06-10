Королевська вимагає державної протекції для українського автопрому

Українська автомобільна промисловість потребує протекціоністських заходів з боку держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«За результатами круглого столу було прийняте рішення про необхідність вжити протекціоністські заходи для підтримки національного виробника, створювати стимули, щоб автомобілебудівельники відчували себе захищеними», - каже Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, необхідно створити виробничі стимули, зберегти робочі місця, зберегти цикли модернізації, які були розпочаті в автопромі.

Депутат нагадала, що один з перших антикризових законів, який був спрямований на підтримку нашої вітчизняної промисловості, був прийнятий ще в грудні 2007 р. «Насамперед він стосувався автомобілебудівельників. Він працює не на 100%, і ми добиватимемося того, щоб усі необхідні заходи для розвитку галузі, були прийняті», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У той же час вона заявила про необхідність знайти ті заходи протекціонізму, які б принесли користь галузі. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ряд протекціоністських заходів, прийнятих Росією, не врятували виробництво країни, спад якого на сьогодні, порівняно з минулим роком, становить 58%. «Наше завдання на сьогодні в тому, щоб промоніторити заходи, які приймаються в інших країнах, і вибрати ті, які можуть бути адаптовані до нашої реальності», - сказала вона.

Депутат підкреслила, що криза – це час реформ, коли неефективні підприємства загинуть, проте ефективні підприємства треба підтримати з боку держави, щоб у посткризовий час вони змогли нормально розвиватися. Вона вважає також, що багато що залежить від виробників, від співвідношення якості і ціни, які вони можуть запропонувати сьогодні споживачам.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що сьогоднішній круглий стіл, на якому були розглянуті проблеми у сфері українського автопрому, був першим із серії круглих столів, присвячених проблемам окремих галузей.

Довідка УНІАН. З 16 березня 2009 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою», згідно з яким була введена тимчасова (на 6 місяців) 13% надбавка до ввізних мит на імпорт автомобілів.