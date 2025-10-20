Уряд має домовленості зі Словаччиною та енергетичними компаніями в США.

У разі виникнення дуже складної ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 мільярди доларів. Уряд має розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

"Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 млрд доларів. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", – сказав Зеленський.

За його словами, прем’єр-міністр Юлія Свириденко має відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук – з енергетичними компаніями в США.

"Щодо американського СПГ є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є порозуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено", – зазначив президент.

Ситуація з запасами газу в Україні

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу на орієнтовно 30%, що складає близько 1,38 мільярда кубометрів. За її словами, тривають перемовини про фінансування імпорту "блакитного палива" як за рахунок кредитних, так і грантових коштів.

Росія масовано атакує газовидобуток в Україні. Зокрема в ніч на 16 жовтня відбулася ракетно-дронова атака газової інфраструктури України, що призвело до зупинки роботи частини критичних об’єктів. Руйнування виникли одразу у кількох областях, внаслідок атаки були постраждалі. У "Нафтогазі" повідомили, що подібні ворожі удари призводять до зменшення обсягу видобутку газу в Україні.

