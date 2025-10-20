Фігурант очолює Синодальний відділ із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ.

Митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському), який очолює синодальний відділ російської православної церкви (РПЦ) із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ повідомлено про підозру.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що очолювана ним структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та є ланкою між державою, церквою й армією.

"Встановлено, що Покровський діяв у змові з главою російської православної церкви та іншими представниками РПЦ, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про "єдність з Росією" та виправдовуючи окупацію", - повідомили деталі в Офісі генпрокурора.

Також зазначається, що у жовтні 2022 року митрополит Кирил у відеозверненні відкрито схвалив збройну агресію РФ проти України.

За даними слідства, своїми діями підозрюваний допомагав ворогу підривати суверенітет України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію під прикриттям релігійної діяльності.

"Цей випадок демонструє: виправдання війни не має нічого спільного з вірою, а слово, сказане від імені церкви, може стати зброєю в руках агресора", - йдеться у повідомленні.

Російські попи в Україні

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2025 року Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонена.

