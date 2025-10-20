Речник ВМС ЗСУ заявив, що росіянам досить складно утримувати цей район.

З окупованої росіянами Кінбурнської коси, що на Миколаївщині, ворог веде розвідку та завдає ударів по материковій частині України, але водночас не може повноцінно тримати там оборону. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, Кінбурнська коса – важлива територія на півдні України у стратегічному та тактичному сенсах. Перебуваючи там, російські окупанти можуть контролювати вогнем вихід у Чорне море з портів Миколаївщини та Херсонщини.

"Щобільше, з цієї коси вони періодично завдають ударів по узбережжю Миколаївської області. Це Куцурубська громада, Очаків. Але у той же час ми так само працюємо по місцях, де вони базуються, звідки роблять пуски. І періодично вони потрапляють до об’єктивів наших розвідувальних дронів та інших засобів ураження", - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що час працює проти окупантів: чим довше вони там тримаються, тим менше там залишається локацій, де можна сховатися. Як пояснив речник, на косі дуже мало споруд через її статус заповідника. Тому, відповідно, кількість схованок у росіян на косі скорочується.

Плетенчук також розповів, що на Кінбурні окупанти стикаються з проблемою побудови якоїсь лінії оборони, бо там – узбережжя з обох боків, населених пунктів немає і вони розуміють складнощі з закріпленням на відповідних позиціях. Тому в росіян основна лінія оборони розташована вже ближче до материкової частини, це фактично – Херсонщина. А косу, додав речник, вони використовують безпосередньо для завдання ударів та ведення розвідки.

"У той же час вони чудово розуміють небезпеку, якщо там з’являться наші війська. Для них залишається пріоритетом унеможливити висадку (десанту – УНІАН), і тому для них це виходить така "валіза без ручки". Шляхів сполучення нормальних, доріг там нема, тобто треба ще туди доїхати по місцевості, яка фактично немає дорожньої інфраструктури. Водночас треба спостерігати, щоб не закріпилися, або не висадилися з нашого боку. Тому утримувати цей район їм доволі складно й через це вони там зазнають втрат", - зазначив речник ВМС.

Кінбурнська коса: що варто знати

Кінбурнська коса – піщана коса, розташована у Миколаївській області, у кількох кілометрах від Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія окупована РФ з 2022 року, звідти ведеться обстріл міста Очаків тощо, через що заблоковано рух із портів Херсона й Миколаєва. Наразі коса – єдина окупована частина Миколаївщини.

Кінбурнська коса – складова природно-заповідного фонду України, зокрема національного природного парку "Білобережжя Святослава" та регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса". Це важлива ланка приморського екокоридору, до окупації це було місце масового пташиного гніздування.

Нагадаємо, влітку 2025 року речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що на Тендрівській та Кінбурнській косах противник тримає доволі значне угруповання сил і засобів – це представники 14 армійського корпусу Північного флоту Росії. За словами військового, ворог побоюється повторення ситуації, яка була у Кринках на Херсонщині – тоді українські військові зв'язали своїми діями чималу кількість російських сил та засобів.

