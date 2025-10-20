Пропозицію Єврокомісії щодо "мегакредиту" Україні під заставу російських активів планують розглянути у Брюселі.

Європейські лідери можуть погодити надання Україні 140 мільярдів євро репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів до кінця року, пише The Guardian.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що "питання використання від імені жертви агресії заморожених російських активів наближається до щасливого вирішення".

"Все дуже просто: або ми використовуємо гроші агресора, або нам доведеться використовувати власні гроші. Не питайте мене, чому я віддаю перевагу", - сказав він.

Згідно з планом, викладеним у документі Європейської комісії минулого місяця, ЄС надасть Україні безвідсоткову позику в розмірі 140 мільярдів євро під заставу заморожених російських активів, що зберігаються у депозитарії Euroclear. Очікується, що внесок в репараційну позику також зробить Великобританія.

Видання зазначає, що пропозиція Єврокомісії стосовно надання Україні репараційної позики буде обговорена на саміті лідерів ЄС 23 жовтня у Брюселі.

У проекті пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомилася Guardian, йдеться про те, що лідери ЄС закликають у четвер розробити детальну пропозицію щодо використання активів відповідно до міжнародного права і "на основі належної європейської солідарності та розподілу ризиків".

Аби не допустити накладання вето на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, які передбачають, зокрема замороження російських активів, Єврокомісія пропонує використати маловідомий механізм, передбачений договором ЄС. Зазначається, що таке рішення дозволить схвалювати санкції більшістю голосів, а не одноголосно. Однак юристи Ради міністрів Європейського Союзу сумніваються у законності цього рішення.

Більша частина російських активів заморожена у ЄС із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Україна отримує лише відсотки з них. Зокрема, 1 жовтня до державного бюджету України надійшло 4 мільярди євро від Європейського Союзу за рахунок російських заморожених активів.

6 жовтня Єврокомісія представила план можливого використання заморожених активів Росії. Зазначений план дозволяє урядам країн-членів блоку використовувати до 185 млрд євро російських активів. При цьому про конфіскацію активів не йдеться.

Згідно з планом, Україна отримає 140 мільярдів євро нових кредитів під ці активи. При цьому гроші мають бути повернуті лише у випадку сплати РФ компенсації збитків, завданих російсько-українською війною.

У Євросоюзі також планують додатково обговорити використання 25 мільярдів заморожених російських активів, які знаходяться на приватних банківських рахунках на підтримку України.

