У всіх регіонах України діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У кількох областях України сьогодні, 20 жовтня, відсутнє електропостачання. Проблеми виникли через чергові російські дронові атаки на енергооб'єкти.

В Укренерго повідомили, що залишається без світла більша частина споживачів у Чернігівській області. Енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи в регіоні.

"Через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі - у Чернігівській області, за командою обленерго, запроваджено погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що в усіх регіонах України з 6:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

При цьому в ДСНС Чернігівської області повідомили, що впродовж доби російські війська завдали ударів по кількох енергооб'єктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах.

"Унаслідок влучень виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації щодо постраждалих не надходило", - уточнили рятувальники.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Росія вже котрий рік обстрілює енергетичну інфраструктуру України. В "Укренерго" повідомили, що ворог намагається завдати тотальних ушкоджень об'єктам енергетики, щоб вивести їх з ладу на довгий термін, або зробити непридатними для ремонту. Експерти говорили, що на кожну підстанцію росіяни запускають велику кількість дронів.

Після нової хвилі атаки, 17 жовтня в кількох регіонах України було застосовано екстрені та аварійні відключення електроенергії.

19 жовтня в Укренерго попередили, що по всій Україні діятимуть графіки вимкнень світла для промислових споживачів.

