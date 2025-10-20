Наступного разу унікальну комету можна буде побачити 3421 року.

У жовтні небо нашої планети відвідає особливий гість із космосу - комета A6 Леммон. Це буде воістину унікальне видовище, оскільки комета повертається в нашу Сонячну систему приблизно раз на тисячу років.

Як пише ecoportal.net, попередній раз вона наближалася до Землі в 7 столітті, і знову опиниться поруч із Землею тільки в 3421 році. Астрономи стверджують, що комета прилетіла з найдальших куточків Сонячної системи, одразу за Плутоном.

Максимальне наближення комети до Землі відбудеться 21 жовтня 2025 року - на відстань 90 млн км.

Також цю комету краще видно в Північній півкулі. Найкращий час для спостережень - 25-28 жовтня, коли комета близька до піку яскравості і перебуває відносно високо над горизонтом. До кінця жовтня - початку листопада комета може досягти 4-ї зоряної величини, коли її можна буде побачити неозброєним оком, після чого швидко зблякне.

Комету вперше зафіксували 3 січня 2025 року в межах проєкту Mount Lemmon Survey. Тоді вона була настільки тьмяною, що її прийняли за астероїд. Пізніше було виявлено архівні знімки з Pan-STARRS від 12 листопада 2024 року. Додаткові спостереження виявили кому і короткий хвіст, що підтвердило кометну природу. Пізніше об'єкт отримав офіційне позначення C/2025 A6 (Lemmon).

