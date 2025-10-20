Як у приватному, так і в корпоративному секторах найбільшим попитом користувалися кросовери.

З січня по вересень вітчизняний автопарк поповнили майже 53 тисячі нових легковиків. Такі дані наводять фахівці спеціалізованого порталу "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 69% легковиків придбали приватні клієнти, а ще 31% – юридичні особи. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року продажі нових авто в приватному сегменті зросли на 5%, тоді як у корпоративному вони впали на 10%.

У приватному секторі найбільш популярним став кросовер Toyota RAV4. Іншими автомобілями в ТОП-5 також виявилися кросовери, зокрема, електричний Volkswagen ID.UNYX.

Найпопулярніші нові авто у приватному секторі:

Toyota RAV4 – 1988 одиниць;

BYD Song Plus – 1950;

Volkswagen ID.UNYX – 1538;

Hyundai Tucson – 1451;

Renault Duster – 1264.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувався кросовер Renault Duster, який нещодавно був головним бестселером українського авторинку. На другому місці опинилася "‎класика"‎ – Škoda Octavia. Третє посів позашляховик Toyota Prado.

Найпопулярніші нові авто у юридичних осіб:

Renault Duster – 2599 одиниць;

Škoda Octavia – 729;

Toyota Prado – 551;

Škoda Kodiaq – 533;

Toyota RAV4 – 516.

Який автомобіль обрати – поради фахівців

Раніше західні фахівці порадили японський автомобіль, який рідко потребує ремонту. Тим, хто хоче знайти надійний преміальний SUV, вони радять звернути увагу на Acura MDX. Окрім надійності серед переваг цього автомобіля називають елегантність та високотехнологічність. За словами експертів, салон Acura MDX демонструє "японську майстерність"‎.

Також нагадаємо, що нещодавно автомобільний експерт Крістофер Шарп назвав вживаний автомобіль, якому "немає рівних серед конкурентів".

