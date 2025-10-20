Зосередившись на "Томагавках", Україна упустила можливість домогтися результатів в інших важливих питаннях, насамперед щодо ракет для F-16 і систем ППО Patriot.

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом провалилася, головним чином через надто великий поспіх України і невдало обраний час для візиту. Зустріч могла б бути набагато продуктивнішою, якби Зеленський переглянув свої погляди та порядок денний після тривалої телефонної розмови Трампа з Путіним напередодні, пише Politico.

"Це була не погана зустріч, а просто результат невдалого вибору часу і завищених очікувань", - сказав один із чиновників-республіканців.

Дзвінок Путіна мав спонукати Зеленського і його команду переглянути свої позиції, стримати свої очікування і, насамперед, знизити вимоги про "Томагавки", вважає інсайдер, підкреслюючи, що Трамп нізащо не збирався погоджуватися на закупівлю "Томагавків" до зустрічі з Путіним у Будапешті.

Відео дня

Через зосередження на "Томагавках" Україна втратила можливість домогтися результатів в інших важливих речах, пише Politico:

"Не відкликавши запит на "Томагавки", Україна втратила можливість зосередитися на низці інших важливих предметів, насамперед на ракетах класу "повітря-повітря" для своїх бойових літаків F-16 і МіГ, а також на ракетах-перехоплювачах класу "земля-повітря" для систем ППО Patriot... Зосередження уваги на "Томагавках" також відволікає від інших ключових питань, таких як отримання схвалення Трампа на використання заблокованих російських суверенних активів для фінансування оборони України".

Також було досягнуто лише обмеженого прогресу в переговорах про імпорт Україною скрапленого природного газу (СПГ) зі США.

Фактично, величезна делегація українських міністрів і чиновників, відправлена до Вашингтона перед п'ятничною зустріччю в Білому домі, повністю провалила переговори, не зумівши укласти кілька важливих угод, що зачіпають як уряд США, так і приватний сектор, пише видання.

"Ідея полягала в тому, що будуть підготовлені масштабні документи, включно з низкою угод із великими американськими оборонними компаніями та енергетичними гравцями, які мали бути підписані під час зустрічі в Білому домі", - повідомив інсайдер-республіканець. Але в підсумку за весь тиждень не було досягнуто жодних конкретних домовленостей.

За словами іншого джерела, помилкова увага до "Томагавків" була лише частиною проблеми - інша полягала в термінах візиту Зеленського.

"Ми настійно просили їх відкласти", - сказав він. Свириденко і чиновники економічного відомства були важливими для участі в щорічних зустрічах МВФ і Світового банку, але інші лобістські зусилля слід було відкласти приблизно на тиждень.

Крім того, пропозиція Зеленського обміняти українські безпілотники на "Томагавки" була занадто передчасною, додало джерело.

Зустріч у Білому домі

Як писали ЗМІ, Дональд Трамп тиснув на президента України Володимира Зеленського з вимогою поступитися Росії низкою територій.

"Усе було досить погано", - сказало одне з джерел Reuters. "Посил був таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією. Джерела також зазначили, що зустріч була напруженою і Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

Також Трамп не дав згоди на передачу ракет Україні після телефонної розмови з Путіним. Оглядачі розцінюють це як дипломатичну перемогу Путіна. Кремль зміг зірвати посилення України в обмін на ще один раунд пустопорожньої балаканини і виграв для своєї армії ще кілька тижнів на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: