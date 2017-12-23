УСПП проводить благодійний фестиваль для дітей із прифронтових зон АТО

Усі гості заходу виступають учасниками художньої самодіяльності, демонструють друзям та дорослим свої багатогранні таланти. Концерт «Святкова подорож зими» стартує 23 грудня о 12.00 в Київській ОДА (Київ, пл. Л.Українки,1).

Учасниками стануть більше 450 дітей, це представники творчих хореографічних колективів «Fors», Art music school Zabava, «Веснянка» та багато інших з столиці, міст Полтава, Дніпро, Львів, Слав’янськ, Миргород тощо.

«Ми хочемо надати дітям можливість виступу на великій сцені, залучити їх до творчої діяльності, спілкування з професійними акторами та отримання досвіду від процесу підготовки вистави. Таке свято дарує дітям віру в здійснення мрій, вселяє у наші душі почуття надії і любові, надихає на добрі справи і милосердя», – наголосила Марина Кінах.

Під час дитячого свята вже втретє буде проведена акція «Витоки доброти»: збір коштів для проведення Новорічного фестивалю із святковими майстер-класами для хворих дітей в ОХМАТДИТі.

Кожній дитині буде вручений солодкий подарунок.