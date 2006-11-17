Вірусна інфекція вразила 700 пасажирів трансатлантичного лайнера

Більше 700 пасажирів і членів команди трансатлантичного круїзного лайнера стали жертвами спалаху кишкової інфекції. За попередніми даними, захворювання викликане Норфолк-подібним вірусом. Симптоми зараження цим вірусом – блювота і пронос, що продовжуються близько двох діб.

Лайнер Ліберті, що належить американській компанії Carnival Cruise Lines вийшов з Риму 3 листопада з 2800 пасажирами на борту. В неділю корабель повинен прибути в американський порт Форт Лаудердейл.

Ліберті є одним з найбільших в світі пасажирських кораблів.

За даними Центру з контролю і запобігання захворюванням США, більшість постраждалих захворіла в першу добу рейсу, в наступні дні спалах пішов на спад.

Лєнта.ру