Вірусна інфекція вразила 700 пасажирів трансатлантичного лайнера
09:51, 17 листопада 2006Разное
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Симптоми зараження – блювота і пронос
Більше 700 пасажирів і членів команди трансатлантичного круїзного лайнера стали жертвами спалаху кишкової інфекції. За попередніми даними, захворювання викликане Норфолк-подібним вірусом. Симптоми зараження цим вірусом – блювота і пронос, що продовжуються близько двох діб.
Лайнер Ліберті, що належить американській компанії Carnival Cruise Lines вийшов з Риму 3 листопада з 2800 пасажирами на борту. В неділю корабель повинен прибути в американський порт Форт Лаудердейл.
Ліберті є одним з найбільших в світі пасажирських кораблів.
За даними Центру з контролю і запобігання захворюванням США, більшість постраждалих захворіла в першу добу рейсу, в наступні дні спалах пішов на спад.
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