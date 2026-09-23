Nestlé скорочує асортимент у Києві: компанія назвала причину

Майже всі торговельні мережі втратили свої розподільчі центри в Києві.

Nestlé тимчасово скорочує асортимент товарів у Києві через проблеми з логістикою. Компанія зосередиться на найпопулярніших позиціях, тоді як поставки другорядних товарів будуть обмежені. Про це повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові Роман Янович в інтерв’ю "NV Бізнес".

"Широкого асортименту товарів у Києві тимчасово не буде. Повний асортимент завозити в таких умовах неможливо. Усі виробники фокусуватимуться на основних товарних позиціях, щоб забезпечити хоча б базову наявність товарів на полицях", – сказав він.

За словами Яновича, майже всі торговельні мережі втратили свої розподільчі центри в Києві. Раніше виробники доставляли великі партії товарів на такі склади, після чого мережі самостійно сортували продукцію та розвозили її по магазинах. Тепер мережі просять виробників доставляти товари безпосередньо до торговельних точок.

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Водночас розвозити продукцію в кожен магазин окремо фізично неможливо, зазначив гендиректор. Якщо десятки виробників приїжджатимуть до одного невеликого магазину власним транспортом, щоб доставити невеликі партії товарів, це створить логістичний колапс.

"Потрібен посередник – або дистриб’ютор, який консолідує товари від багатьох компаній і везе все в одній машині, або сама мережа", – пояснив Янович.

Компанія тестує кілька варіантів вирішення проблеми. Водночас Nestlé наразі свідомо оптимізує власний асортимент – тимчасово скорочує виробництво та поставки другорядних товарних позицій, щоб максимально зосередитися на основних товарах і забезпечити їхню постійну наявність у торговельних мережах.

"Тільки-но ситуація стабілізується, ми повернемо другорядні позиції на полиці", – сказав Янович.

Терміни повернення повного асортименту в компанії зараз не прогнозують через постійні обстріли складської інфраструктури. За словами Яновича, першим завданням є забезпечення базових потреб споживачів за основними позиціями, а наступним кроком стане відновлення ширшого асортименту.

Удари Росії по складах – останні новини

Нагадаємо, що Росія посилила удари по українській економіці, атакуючи торговельні центри, склади та розподільчі центри. Наприкінці серпня та на початку вересня через ці атаки постраждали великі роздрібні мережі, видавництва, фармацевтичні компанії та "Нова пошта", а в київських супермаркетах почали виникати перебої з постачанням товарів.

В неділю, 20 вересня, росіяни атакували один зі складів мережі "ЕКО Маркет". Компанія заявила, що магазини мережі продовжують роботу.

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня було знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Зокрема йдеться про найбільший склад Rozetka у Броварах, два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation, сортувальний центр "Нової пошти" в Києві тощо.

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