NEW YORK Concept House: справжній американський дух Різдва

NEW YORK Concept House — простір для життя, який утілює яскравий нью-йоркський стиль і відповідає світовому рівню, перший проект Riverside Development.

Наприкінці грудня відбулося свято “Welcome Home”, на якому гості змогли познайомитися з майбутніми сусідами та відчути дух американського Різдва. У святково прикрашеному холі привітні швейцари зустрічали майбутніх мешканців. А на 16-му поверсі на них очікував герой улюбленого різдвяного фільму. Велика ялинка, камін, гірлянди та музика Френка Сінатри створили святково-новорічний настрій. На терасі будинку працював фудкорт із традиційною американською їжею — бургерами, хот-догами, бейглами, чізкейками, брауні, а також напоями — глінтвейном, пуншем, грогом.

Riverside Development — молода компанія, яка будує переважно в центральній частині міста, і кожен її проект виявляє делікатне ставлення до навколишньої території й історичної забудови. NEW YORK Concept House розташований на вулиці Антоновича. Він з’явився завдяки двом киянам, які емігрували до США ще в дитинстві, а тепер вирішили повернутися на Батьківщину. Досвід роботи у будівництві став їм у нагоді, як і досвід проживання у Нью-Йорку.

"Ми прагнемо, щоб усе в наших будинках було зроблено якнайкраще, тому обов’язково слідкуємо за термінами, ходом будівництва, вибираємо тільки якісні матеріали, застосовуємо новітні технології й ефективні архітектурні рішення. Пропонуємо в цьому переконатись і провести клієнтський технагляд: запрошуємо інвесторів ретельно оглянути приміщення та вказати на виявлені недоліки, щоб ми їх усунули. Ми розуміємо свою відповідальність за те, як житиме будинок після введення в експлуатацію, тому розробили інноваційну екосистему управління будинком — SFERA living system. Екосистема дасть змогу легко управляти процесами в будинку, забезпечуватиме мешканцям житлово-комунальні послуги, прозорість витрачання коштів і демократичне ухвалення рішень. Усі процеси в екосистемі буде максимально автоматизовано", — розповів Андрій Вавриш, генеральний директор Riverside Development.

У будинку застосовано систему вентильованого фасада з клінкерною плиткою. Монтаж таких конструкцій технічно складний і займає багато часу, але такий фасад забезпечує комфортний мікроклімат усередині будинку, шумо- та теплоізоляцію. У NEW YORK Concept House уперше в Україні застосували цю технологію на рівні вище за 2-ий поверх та облицювали вентильований фасад клінкерною плиткою до найвищого поверху.

Цей будинок гарний як зовні, так і всередині. Він неодмінно стане прикрасою нашого міста, а також наповнить красою життя людей, які будуть тут мешкати, — підсумував генеральний директор Riverside Development Андрій Вавриш.