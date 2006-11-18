Всесвітньо уславлений 99-річний архітектор одружився вдруге

Відомий в усьому світі архітектор, творець міста Бразіліа Оскар Німейєр одружився в 99 років на своїй 60-річній секретарці. Таку новину оприлюднила бразильська газети "Глобу".

Скромна церемонія одруження відбулася на квартирі архітектора в Ріо-де-Жанейро. Як повідомив по телефону журналістам газети його особистий шофер, були присутні тільки представники мерії, що зафіксували акт громадянського стану, і група найближчих друзів. Навіть для родичів архітектора дата його весілля стала несподіванкою.

Німейєр був одружений 76 років з Аннітою Балдо, яка померла в жовтні 2004 року. Від першого шлюбу в нього є дочка, п`ятеро онуків, 13 правнуків і п`ять праправнуків.

У Бразилії та інших країнах за проектами Оскара Німейєра споруджені десятки яскравих і незвичайних за своєю композицією будинків і комплексів, серед яких особливе місце займає ціле місто Бразіліа, де він створив ансамбль виняткової оригінальності і виразності. Його роботам присвячені книжки і сотні статей. Мільйони бразильців вважають його "поетом архітектурних форм" і національним героєм.

РІА "Новини"