​На Житомирщині цьогоріч найбільше коштів спрямують на пільгові кредити будівництва на селі

Торік жителі Житомирщини взяли 23 пільгові кредити на будівництво, реконструкцію та придбання житла.

На Житомирщині цьогоріч найбільше коштів з програми АПК спрямують на пільгові кредити з будівництва на селі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Цього року з обласного бюджету на реалізацію програми «Власний дім» планують виділити 2 млн грн, а на розвиток органічного виробництва – 100 тис. грн », - сказано у повідомленні.

Ці напрямки включені до Програми агропромислового розвитку, які мають затвердити депутати під час обласної сесії 7 березня.

Так, зокрема, в області планують спрямувати 100 тис. грн на розвиток органічного виробництва.

Підприємства, які виробляють органічну продукцію можуть отримати часткове відшкодування у розмірі 50 % понесених витрат, включаючи ПДВ, у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, але не більше 50 тисяч гривень. Також аграрії можуть отримати компенсацію у розмірі 20% вартості придбаного насіннєвого матеріалу, включаючи ПДВ, але не більше 400 грн. на 1 гектар.

Також 2 млн грн планують спрямувати для надання державного пільгового кредитування індивідуальним сільським забудовникам або за програмою «Власний дім». Саме на цей напрям витратять найбільшу суму коштів з Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області.

Так, у 2018 році розмірі кредитних лімітів підвищено: до 300 тис. грн – для спорудження нового житлового будинку, до 200 тис. грн – для придбання житла та до 150 тис. грн – для реконструкції чи ремонту житлового будинку або добудови житлового об’єкта незавершеного будівництва. Також до 50 тис. грн підвищено кредитний ліміт для спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.

Крім цього, для учасників антитерористичної операції передбачені пільги, за якими відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Загалом же, торік жителі Житомирщини взяли 23 пільгові кредити на будівництво, реконструкцію та придбання житла на загальну суму 3 млн 605 тис. грн з державного та обласного бюджетів.