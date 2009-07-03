Прощання з Майклом Джексоном пройде 7 липня
03:33, 03 липня 2009Разное
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У залі, розрахованому на 20 тисяч місць
Церемонія прощання із співаком Майклом Джексоном, який помер тиждень тому, пройде у вівторок, 7 липня, в Лос-Анджелесі, в спортивно-розважальному центрі Staples, повідомив у четвер американський телеканал CNNз посиланням на джерело, близьке до сім`ї покійного.
У залі Staples, розрахованому на 20 тисяч місць, Джексон репетирував за добу до своєї смерті, готуючись до запланованих на літо концертів у Лондоні.
Церемонія прощання з королем поп-музики розпочнеться о 10 ранку. Інших подробиць церемонії співрозмовник не повідомив.
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