Прощання з Майклом Джексоном пройде 7 липня

Церемонія прощання із співаком Майклом Джексоном, який помер тиждень тому, пройде у вівторок, 7 липня, в Лос-Анджелесі, в спортивно-розважальному центрі Staples, повідомив у четвер американський телеканал CNNз посиланням на джерело, близьке до сім`ї покійного.

У залі Staples, розрахованому на 20 тисяч місць, Джексон репетирував за добу до своєї смерті, готуючись до запланованих на літо концертів у Лондоні.

Церемонія прощання з королем поп-музики розпочнеться о 10 ранку. Інших подробиць церемонії співрозмовник не повідомив.