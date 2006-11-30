Чому росіяни не люблять уряду Януковича?

У середині серпня майже половина (47,4%) українців, за опитуваннями Центру "Софія", була переконана, що новий уряд швидко вирішить усі ключові проблеми: йому вдасться запобігти зростанню цін на житлово-комунальні послуги (57,7%), він вирішить усі питань щодо забезпечення постачань нафти і газу на вигідних для України умовах (майже 40% опитаних).

Але величезний кредит довіри, отриманий Кабміном у серпні цього року, був бездарно розтрачений на розставляння "своїх людей" на всіх хлібних посадах. Дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 27 жовтня по 1 листопада поточного року, засвідчили, що 45% респондентів вважають діючий уряд захисником винятково інтересів Донецької області, 38,8% опитаних вважають, що він відстоює інтереси великого українського капіталу, 29,5% – російського капіталу, 29,5% – тіньового бізнесу. Тільки 13,5% українців вважають, що новий уряд значною мірою захищає інтереси простих громадян

Єдине, за що пробували любити уряд Януковича українці, так це ймовірне покращання відносин з колишнім "старшим братом". Адже є частина суспільства, якій здається, що саме лояльне ставлення до Росії, задеклароване урядом Януковича, відразу ж вирішить усі наші внутрішні, передусім економічні, проблеми.

Однак і жаданий для багатьох напрямок російсько-українських відносин команда "антикризових професіоналів" поки що провалила.

Жодне з 9 антидемпінгових розслідувань з боку Росії, які закривають доступ на російські ринки українським товарам, стараннями уряду так і не припинено. М’ясо і молоко, труби малого, середнього та великого діаметру, металеві кріплення, металевий лом, феромарганець, холоднокатаний прокат, склосітка, асинхронні трифазні двигуни, електричні лампи, швелери та металеві прути, карамель – це лише неповний перелік товарів, які, навряд чи скоро з’являться на російських ринках.

Нещодавно Росія оголосила, що не хоче бачити на своєму ринку не лише українське м’ясо, а й українську рибу. Привід, як завжди, – боротьба з контрабандою і підробленою продукцією.

Для українських експортерів таке рішення мало цілком конкретні наслідки: на чотирьох КПП, через які тепер має ввозитися риба в Росію, черги виросли в три-чотири рази, сотні українських вантажівок на митниці простоюють годинами на кордоні.

З українськими винами взагалі дивна ситуація. Закарпатських виноробів звинуватили у використанні при виробництві вина... молдавської сировини. Хоча, якби вони й використовували іноземні виноматеріали, то, вочевидь, угорського походження, що для них простіше й дешевше.

Не варто мати ілюзій щодо ставлення росіян до України. Вони, попри нашу лояльність до Росії, однозначно не вважають нашу неньку дружньою державою.

Опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки щодо думки росіян про формування "лояльного" уряду Віктора Януковича, проведене на початку серпня в Росії, показало, що це ставлення росіян до нас є більш ніж прохолодним.

Лише 11% росіян підтримали б негайні "дружні дії" Москви назустріч новому українському прем’єру, включаючи й найбільш хворобливе для обох сторін питання про ціну на російський газ.

Тільки 15% російських респондентів вважають, що прихід до влади Януковича дозволить переорієнтувати Україну на зближення з Росією, захист прав російськомовного населення.

41% опитаних вважають, що Росія, як і раніше, має у відносинах з Україною виходити тільки зі своїх довгострокових інтересів, не ставлячи їх у залежність від того, хто сьогодні править українським урядом.

Чи не тому за час урядування найбільш проросійського уряду так і не досягнуто жодних реальних зрушень в СНД, які б дали змогу перетворити це пострадянське утворення на інструмент ефективного економічного співробітництва?

Багатостраждальний російсько-український проект з випуску супер-літака АН-70 був остаточно похований також уже за каденції цього уряду. Військові завжди не відрізняються політкоректністю, але в даному разі вони були гранично відвертими. Володимир Михайлов (головком ВПС Росії) так і заявив: "Незважаючи на зміну політичної ситуації в Україні, підстав для перегляду рішень про вихід Росії з проекту АН-70 немає".

Зверніть увагу, розміщений вище перелік заборонених в Росії українських виробів, виробляється переважно на територіях, які віддали свої голоси за лідера Партії регіонів.

Та все одно, якщо електорат "регіоналів" почне коливатися, йому знову підкинуть думку, що причиною зниження життєвого рівня є відсутність офіційного статусу російської мови чи, скажімо, європейські прагнення України.

Роман Ваґрант, м. Київ