Бюджет м.Чигирин повністю тримався на гральному бізнесі

З вимогою компенсувати втрати бюджету Чигиринського району та міста Чигирин від заборони грального бізнесу звернулися до Кабінету міністрів України депутати Чигиринської районної ради Черкаської області. 22 липня на сесії депутати райради висловили стурбованість наповненням бюджету району та райцентру, яке значно ускладнилося після заборони Верховною Радою грального бізнесу, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськості Черкаської облради.

Як розповів кореспонденту УНІАН голова комісії з питань планування, бюджету і фінансів Черкаської обласної ради, голова ДПА в Черкаській області Юрій ТКАЧЕНКО, Чигирин - єдиний випадок на всю Україну, коли наповнення міського бюджету на 80 % залежало з надходжень від доходів грального бізнесу.

За словами Ю.ТКАЧЕНКА, фінансисти раніше звертали увагу голови Чигиринської райдержадміністрації та губернатора Черкащини на те, що колись в Чигиринському районі може статися катастрофа, якщо ці прибутки зникнуть. І ось ці зміни у законодавстві відбулися. І досі невідомо, яким чином дотувати ці бюджети, адже мова йде про досить значні суми. Головний податківець Черкащини зауважив, що втрати бюджету суттєві, проте це є стимулом для органів місцевого самоврядування – шукати і знаходити інші джерела для наповнення бюджетів міста та району.